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Собчак и Гудков создали партию неконструктивной оппозиции

15 марта 2018, 20:24  •  87 • Политика
Два политика собираются создать партию, которая будет вести по отношению к власти жесткую линию.
Кандидат в президенты Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков создают новую партию. Они характеризуют ее, как партию "неконструктивной оппозиции".
Гудков рассказал о создании партии изданию "Сноб". По его словам пока будущая организация носит название "Партия перемен". Создаваться она будет на основе уже существующей партии "Гражданская платформа". Напомним, что от "Гражданской платформы" на этой президентской кампании выдвинута Ксения Собчак.
По словам Гудкова, у него есть договоренность с лидером партии Андреем Нечаевым для использования этого политического ресурса.
Гудков специально подчеркнул, что новая партия не собирается быть конструктивной оппозицией. По его словам, время таких партий давно прошло. Он собирается позиционировать свое движение как "антипутинскую партию".

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