«Собаке – собачья смерть?»: Как в мире борются с бродячими псами

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Гасанов Камран

26 мая в подмосковном Ногинске стая уличных собак покусала двухлетнего ребёнка. Сначала сообщалось, что животные потащили мальчика в канализацию и растерзали его. Но источники КП опровергли эту информацию. Жизни ребёнка ничего не угрожает, но сам факт нападения напоминает о нерешённости этой проблемы в России.

Давайте посмотрим, как с ней справляются в различных странах мира.

В США, если не удаётся найти владельца, животное передают новому хозяину или в благотворительную организацию. Однако в приютах не всегда хватает мест. Поэтому каждый год в США отстреливают 2,7 миллиона собак и кошек. Под давлением правозащитников за последние несколько лет число умерщвляемых животных упало с 20 до 3 млн.

С целью его снижения активно применяется и другой способ сокращения численности бездомных животных – их забирают из приюта. В 2014 году около 35% бездомных собак были одомашнены.

Расстрел «по-китайски»

В Китае тоже широко практикуются отстрелы. КНР – мировой лидер по числу бродячих животных, за ним следуют США и Бразилия. На севере Китая, в провинции Шаньси власти даже предлагали денежные вознаграждения за убийство бездомных собак – 200 юаней (1800 рублей) за голову. Это делалось для того, чтобы улучшить порядок на улицах и обезопасить прохожих от укусов.

На убийстве животных в Китае не останавливаются. Их используют в пищу. Защитники собак наверняка слышали о печально известном Фестивале собачьего мяса, проходящем с 21 по 30 июня в городе Юйлинь в западной провинции Гуанси. К этому дню снаряжают специальные группы, которые отлавливают псов по стране и сажают их в клетки, чтобы продать затем на мясо. Также поступают на Филиппинах. В Малайзии, кстати говоря, предлагали отправлять бездомных собак на экспорт в Южную Корею, где их едят, что позволит не только снизить их число, но и пополнить бюджет.

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Для ограничения числа животных в китайской провинции Гуанчжоу запретили иметь больше одного питомца на квартиру.

Буддистская почтительность

В Японии к собакам исторически относятся намного терпимее. В 17-м веке сёгун Токугава Цунаёси даже приравнял ценность их жизни к человеческой. За убийство собаки казнили, даже если собаки кусали или загрызали людей до смерти. Улицы городов кишели беспризорными животными. В 21-м веке японцы, как и американцы, стараются пристроить бездомных псов в приюты, но, когда предложение превышает спрос – приходится уничтожать. В 2002 году так поступили со 125 тысячами собак. Но такое отношение – скорее исключение из правил. В Японии, например, существуют даже специальные гостиницы для животных.

Настоящей головной болью уличные псы являются для Индии. Каждый год от бешенства там погибает 20 тысяч человек – это самый высокий показатель в мире. В Мумбаи, к примеру, около 6 млн человек проживает в трущобах. Производимые ежедневно пять тонн мусора не убираются – идеальная среда для роста популяции бездомных собак.

С ними там не борются из-за особо трепетного отношения индуистов к животным. В 2011 году был издан закон, запрещающий убийство бродячих собак. Проблему пытаются решить увеличением числа приютов или дрессировкой, чтобы использовать собак в качестве полицейских.

«Нечистые животные»

В странах Ближнего Востока и Восточной Европе наиболее распространённая методика – уничтожение. В Иране в 2002 году запретили продажу и выгул собак в общественных местах. В городе Урумийе, например, отловлены все найденные на улицах собаки. В мусульманских странах собаки считаются «нечистыми» животными. Но в Саудовской Аравии, так же как и в Индии, стараются поставить их на службу государству. В королевстве «четвероногих» задействуют для обнаружения и обезвреживания бомб, поиска наркотиков, охраны и розыска пропавших без вести. В Таиланде, как и в Индии, отношение к уличным бродягам терпимое, но местные мусульмане оказывают давление на буддистов и предпочитают отравлять «уличных убийц».

От ближневосточных стран не отстает и Африка. Так, правительство Кении потратило 100 тысяч долларов для уничтожения бездомных собак в течение следующего года. В столице Найроби насчитывается более 50 000 бродячих псов. Деньги пойдут на закупку дробовиков, места размещения и захоронения животных и мусоросжигательные заводы.

В «городе кошек»

Исключением в исламском мире, пожалуй, является Турция. В Стамбуле, который считается «городом кошек», на ухе каждой бездомной собаки висит бирка. У правительства есть команда, которая ищет уличных собак и доставляет их в приюты, где их чистят и делают прививки. Благодаря меткам специальная команда может найти собак для регулярной вакцинации. «Некоторые владельцы магазинов даже позволяют им (собакам) спать в своих магазинах по ночам в холодные месяцы», – рассказывают жители города.

В целом, в развитых странах проблема бездомных собак стоит менее остро, чем в развивающихся. Французский исследователь Жан Ролин отмечает, что бездомных собак мало на улицах в богатых государствах, таких как Германия. Потому что там, даже если они убегают, уже через 3-4 дня опять оказываются в приютах. Бродячая собака – показатель кризисных ситуаций. В тех районах, где происходили боевые действия, где людей выгоняли из домов или бомбили города, бездомных животных намного больше, считает исследователь.

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По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год от бешенства умирает около 55 тысяч человек. А всего в мире насчитывается более 200 млн беспризорных собак.

Существуют разные эффективные методы борьбы с этим явлением – от умерщвления до более гуманной стерилизации. Однако распространение беспризорных животных – всё же следствие. А одна из главных причин – безответственность и небрежность владельцев, которые бросают или теряют своих питомцев.