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«Собакам и москалям». На канале ATR советуют держать для русских топор под подушкой

16 декабря 2020, 19:15  •  104 • Украина

В беседе на телеканале ATR заместитель генерального директора телеканала Айдер Муждабаев и актер Богдан Бенюк продемонстрировали запредельный уровень русофобии.

«Я знаю три крымско-татарские пословицы про русских которые мне очень нравятся: «Если сосед русский – держи топор под подушкой», «Не сажай во дворе березу – придет русский, скажет, что это – его земля», «Не опирайся на воду, не верь русскому». Это у нас в народе сидит еще с давних времен», – сказал Муждабаев.

«У меня дедушка и бабушка говорили что «коню, собаке и москалю доверять нельзя». Другими словами, но то же самое», – поддержал его Бенюк.

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