«Собакам и москалям». На канале ATR советуют держать для русских топор под подушкой

В беседе на телеканале ATR заместитель генерального директора телеканала Айдер Муждабаев и актер Богдан Бенюк продемонстрировали запредельный уровень русофобии.«Я знаю три крымско-татарские пословицы про русских которые мне очень нравятся: «Если сосед русский – держи топор под подушкой», «Не сажай во дворе березу – придет русский, скажет, что это – его земля», «Не опирайся на воду, не верь русскому». Это у нас в народе сидит еще с давних времен», – сказал Муждабаев.«У меня дедушка и бабушка говорили что «коню, собаке и москалю доверять нельзя». Другими словами, но то же самое», – поддержал его Бенюк.