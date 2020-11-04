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Собака-пророк выбрала Трампа, не обратив внимания на "сонного Джо"

04 ноября 2020, 08:40  •  78 • Политика
Русские, как и ожидали того в США, выбрали для американцев президента. С уверенностью можем сказать: победил Дональд Трамп. А всё потому, что собака-пророк отдала за него свой голос, не обратив внимания на "сонного Джо".
Телеканал Царьград продолжает прямую трансляцию "Ночи выборов". Мы рассказываем о гонке кандидатов в президенты США и, безусловно, как истинные русские, вмешиваемся в выборы. Более того, мы провели альтернативное голосование. Своё "да" кандидату в президенты отдала собака-пророк. Это вам не какой-то осьминог Пауль, а истинный предсказатель…
Дело в том, что собаке-выбираке по человеческим меркам 90 лет. И конечно же, она не могла ошибиться. Чтобы выбор был максимально корректным, мы поставили два фото кандидатов - республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена в одинаковые миски с едой. После наш помощник выбрал своего президента США. "Сонному Джо" не повезло. Кстати, прозвище Байден получил после того, как заснул в прямом эфире - во время беседы с журналистами.
Безусловно, одними лишь шутками на тему русского вмешательства в выборы мы не ограничились. В прямом эфире о выборах в США продолжают говорить учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, философ, политический деятель Александр Дугин, академик РАН Сергей Глазьев, экономист Михаил Хазин, журналист и писатель Тим Кёрби, политик, философ Америк Шопрад и люди с улицы - простые американцы. А также… российские хакеры, радистка Кэт и уже упомянутая собака-пророк.

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