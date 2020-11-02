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Собака-пророк и радистка Кэт вмешаются в выборы президента США: "Крепись, Америка!"

02 ноября 2020, 21:50  •  8 • Политика
Уже завтра США будут выбирать себе президента под медийный звон обещаний русского вмешательства. Царьград решил не разочаровывать заокеанских соседей. В выборы вмешаются собака-пророк и радистка Кэт, впрочем, это не весь список: "Крепись, Америка!"
Телеканал Царьград в ночь на 4 ноября проведёт "Ночь выборов". Со всем вниманием мы будем следить за выборами президента США. Как известно, кандидатов на должность лишь двое - это действующий лидер Дональд Трамп и Джо Байден, который не первый раз пытается добраться до кресла первого лица.
Прямой эфир Царьграда начнётся в 22:00 вторника, 3 ноября. И это будет именно то шоу, которого так ждут в Штатах... Итак, "Первый русский" призывает, предупреждает и приглашает:
Крепись, Америка! С 22:00 3 ноября в прямом эфире телеканала Царьград стартует "Ночь выборов". Вы увидите, что такое настоящее вмешательство и интернациональное давление на избирателя. Лучшие силы США, России, Британии, Турции, Китая устроят настоящее американское шоу. Помогут им Russian Hackers, собака-пророк, радистка Кэт, русские генералы и даже дед Митяй с частушками-шифровками. Не пропустите! Следующего шоу ждать 4 года!
Следить за новостями из эфире вы можете в ленте Царьграда, а прямая трансляция, как всегда, будет доступна во всех наших социальных сетях, а также на сайте "Первого русского".

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