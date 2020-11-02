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Собака-пророк и радистка Кэт вмешаются в выборы президента США: "Крепись, Америка!"
02 ноября 2020, 21:50 • 8 • Политика
Уже завтра США будут выбирать себе президента под медийный звон обещаний русского вмешательства. Царьград решил не разочаровывать заокеанских соседей. В выборы вмешаются собака-пророк и радистка Кэт, впрочем, это не весь список: "Крепись, Америка!"
Телеканал Царьград в ночь на 4 ноября проведёт "Ночь выборов". Со всем вниманием мы будем следить за выборами президента США. Как известно, кандидатов на должность лишь двое - это действующий лидер Дональд Трамп и Джо Байден, который не первый раз пытается добраться до кресла первого лица.
Прямой эфир Царьграда начнётся в 22:00 вторника, 3 ноября. И это будет именно то шоу, которого так ждут в Штатах... Итак, "Первый русский" призывает, предупреждает и приглашает:
Следить за новостями из эфире вы можете в ленте Царьграда, а прямая трансляция, как всегда, будет доступна во всех наших социальных сетях, а также на сайте "Первого русского".
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