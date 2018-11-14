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Собака, которая укусит: Зачем Кремль «кормит» грантами сторонников Навального?
14 ноября 2018, 21:39 • 80 • Политика
Открытый сторонник Алексея Навального и ярый оппозиционер Сергей Костарев получил более двух миллионов рублей по программе Фонда президентских грантов
Автор:
Афанасьев Андрей
Среди получателей президентских грантов осенью этого года оказалась Ассоциация «Экологический комитет», получившая 2 104 541 рубль. Руководит организацией оппозиционный политик Сергей Костарев, связанный с Алексеем Навальным, Максимом Кацем, Ильей Варламовым и другими рьяными представителями «несистемной оппозиции».
В экспертном сообществе и журналистской среде такого рода «щедрость» государства по отношению к тем, кто с ним борется, вызывает определенное недоумение. Так, журналист и общественный деятель, генеральный директор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств Леонид Савин отмечает, что при раздаче грантов власти куда более благосклонно относятся именно к представителям либеральной оппозиции. По словам собеседника Царьграда, особенно явно это стало проявляться в последние пару лет:
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