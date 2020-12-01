Собака Байдена извинилась перед хозяином - американцы взревели от умиления

Сегодня стало известно, что избранный (пока неофициально) президент США Джозеф Байден сломал правую ногу во время игры с собакой. Пёс по кличке Мэйджор просто попался хозяину под ноги.

СМИ сообщили, что Байдену теперь придётся носить специальный сапог, чтобы кости срослись - у него перелом в двух местах.

Но на этом история не закончилась: американский Twitter, пользуясь выражением журналистки Юлии Витязевой, буквально "захлебнулся соплями умиления" после публикации "официальных извинений" пса.

Оказывается, у "избранных первых собак и кошек США" (кроме Мэйджора у Байдена и его жены есть ещё пёс Чемп и кот Уинстон) имеется свой аккаунт в Twitter. Он так и называется - "Овальная лапка, официальный офис DOTUS & COTUS".

На этой странице был опубликован твит с официальными "извинениями" от лица виновника "аварии" с Байденом.

"Гав (41 раз). Я желаю моему приёмному отцу скорейшего выздоровления, но я твёрдо уверен, что не сделал ничего плохого. Я надеюсь, спецслужбы проведут расследование, в ходе которого докажут, что я хороший мальчик", - гласит текст "заявления".

Казалось бы, больший бред сложно придумать, но твит пользуется бешеной популярностью в соцсетях и обрастает тысячами трогательных комментариев. "О, как это миииило!" - пишут американские пользователи Twitter.