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Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"

21 января 2021, 21:30  •  391 • Политика
Интервью с Александром Коробко, соавтором книги Криса Хатчинса "Путин".
Автор:
Люся Петрова
Царьград: Александр, Вы – соавтор книги "Путин", которую вместе с крупнейшим британским биографом Крисом Хатчинсом издали в 2012 году в Британии и по всему миру. Какие чувства у Вас возникли после просмотра фильма Навального "Дворец Путина"?
Александр Коробко: Да, это была биография, а не агиография, не "заказ Кремля". Поэтому, я говорю свободно и могу прямо смотреть в глаза нашим читателям, с которыми я поделился своей уверенностью в том, что Путин не подведёт Россию. К Вашему вопросу. Фильм Навального – это покушение на "убийство имиджа" Путина. Давайте по порядку. Первое. Текст настолько "киллерский" (от слова "взятка" до отсутствия хоть какой-то минимальной аккуратности, беспристрастности и объективности – без контекста, комментария другой стороны и т. д.), что очевидно одно – это чёрный пиар.
Отмечу, что в той же Британии автору грозил бы суд о клевете и он бы его проиграл уже из-за одной только лексики в фильме. "Расследование" сделано в карательно-пропагандистском стиле: только вместо "врачей–убийц" – "воры-коррупционеры".
Но всё безапелляционно, огульно, на скорую руку и сделано не как фильм, а как продукт "психологической войны". Например, как архивы "Штази" связаны с "дворцом"? Не для того ли автор с них начал, чтобы придать фильму ауру серьёзного расследования, где одно якобы проистекает из другого, а на самом деле является грубой механической конструкцией?
Видеоряд просто подгоняется под текст. Например, Навальный упоминает каталог итальянской фирмы, которая поставляет мебель и детали интерьера и якобы выложила ролик с интерьером "дворца". И далее даёт мелкий кадр, который исчезает за долю секунды, но можно заметить, что это… Национальная библиотека Чехии. Кто-то точно переврал с этим: либо итальянская фирма, либо авторы фильма. И так далее… Но подача достаточно эффектная, особенно для неискушённого зрителя или не особо думающего.
– А всё же чей это "дворец", у Вас есть ответ?
– Я, как, надеюсь, Вы понимаете, не смогу без предварительного согласия назвать какие-то имена. Тем не менее, с самим "дворцом" темнить смысла не вижу: уж очень громко звучат обвинения, многие зрители в недоумении, и просто сказать – "это не дворец Путина" недостаточно. Так вот. Представьте, что несколько олигархов решили скинуться и сделать президенту подарок. Так как они в меру своего вкуса представляли и с размахом, который должен был бы сказать президенту об их безмерном уважении. Да, получилась, как бы это помягче сказать – помесь Версаля и Дубая. Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему ЭТО "подарили". Но он же человек дипломатичный, уверен, что обижать этих олигархов (которые верны не только ему, но и – что для него главное – России) не стал и просто отложил решение по этому дару до лучших времён. По сути, он его не принял. Да, наверное, это диво скинули на ФСО или кому там ещё положено, сделали режимным объектом. У нас вообще – заборы, ограждения и всякие строгие правила даже на полузаброшенных объектах типа "генератора Маркса" в Истре: "охранительство" у нас в ДНК ещё со времён набегов печенегов и половцев. Может, там военные или спецслужбы что-то разместили – Крым-то рядом! Но очевидно ведь, что президент там не живёт, не отдыхает, а сама локация – полузаброшена. В фильме нет ни одного (!) его фото в этом "дворце", подарок этот явно оказался не востребован (лично Путиным), не по вкусу, не по душе, да и воспользоваться им в личных целях – не по принципам Путина. Но было решено, что государству в хозяйстве пригодится. Ну что, Путин ещё должен был сам с этим "даром" возиться – он ему даром не нужен, у него нет других дел? А дарителям что нужно было с этим "дворцом" делать – сносить, самим там жить? Ну вот и вышел такой юридический и понятийный казус. Вообще, у нас же страна большая: немудрено не то что "дворцу" потеряться, а целому городу или посёлку. У нас ещё с советских времён остались даже "забытые" мегапроекты вроде "стройки 501" (дороги до Севморпути), только сейчас руки до неё дошли – десятилетия прошли!
Заслужил ли Путин себе резиденцию не хуже британского Chequers в том же Геленджике? Несомненно, но только не такую, как этот псевдодворец. Кстати, Chequers премьер-министру Ллойд Джорджу подарил дипломат и филантроп сэр Артур Ли. Навальный сказал бы "взятка". Правда, Chequers в итоге перешёл на баланс государства, передаётся от одного премьер-министра к следующему, так и этот "дворец" так же у нас перейдёт, если станет резиденцией (хотя сомневаюсь, что станет). Ничего, решат, что с ним вообще делать. Наверное, Путин распорядится переделать его в ведомственный санаторий или детский лагерь вроде "Артека". Но там наверняка нужно для этого кучу денег потратить, всё переделывать, поэтому строительство явно и заморожено до лучших времён. Этот "дворец" явно сделан не по заказу президента, и понятно, что олигархи "перестарались". Он же как настоящий офицер и джентльмен их не "сливает"; это было бы не в его стиле.
– Не стоит ли им тогда самим "открыться", чтоб не подставлять президента?
– Ну, афиширование такого "подарка", пусть и невостребованного, может в нынешнем контексте только стать каким-то "марлезонским балетом". Получится, что все "во второй части" вроде как дружно оправдываются перед Навальным. Он любит ставить в пример Америку. Но разве Буш оправдывался перед режиссёром Майклом Муром после его фильма "Фаренгейт 9/11"?
Но ещё раз: в фильме нет ни одной фотографии, ни одного факта, компрометирующего Путина; он действительно не его, этот "дворец". Просто, как я уже объяснил выше, это довольно деликатная история, вот все и говорят о ней "эвфемизмами". А молнии летят в президента. Но он умеет держать удар и верёвки из себя вить не позволит.
Вообще, когда я смотрел фильм и вдумывался в лексику автора, я подумал, что вот почти так же Русь уже призывали к топору. "Мозолистой дланью громите палаты, Сжигайте дома и дворцы…" Разгромили, сожгли. И что, стало лучше? Разруха, голод, гражданская война. Заложенная "атомная бомба" в виде Украины с насильно втиснутыми в неё русским Донбассом и Новороссией, Крымом. И так далее. И не разгребал бы все эти завалы Путин, если бы был таким гедонистом и любителем роскоши, каким его хотят изобразить авторы фильма. Не шёл бы Путин на такой, мягко говоря, "дискомфорт". Он человек сверхзадачи. Поэтому и к олигархам, поддержавшим его курс, относится снисходительно. А как же иначе? Realpolitik, Herr Navalny, уж если вы рвётесь в политику.
Да, дорог так называемый "дворец Путина". Хотя я бы, скорее, его назвал "дворцом Навального", если Вы понимаете. Он оценил его в 100 млрд рублей. Но тот же Путин на здравоохранение в России в 2021 году выделил 1,12 трлн рублей (это более тысячи таких "дворцов").
Моего дядю, Анатолия Ивановича, у которого в его 70 с лишним лет было поражено 65% лёгких, спасли в Коммунарке, построенной Путиным специально для ковидных больных. Его туда положили не по "блату", просто привезла скорая. Он уже еле говорил. Ему назначили серию уколов нового российского чудо-препарата, и через семь дней он был выписан. Один укол препарата стоит государству серьёзных денег. Слава Богу, спасибо команде спасателей, включая полного тёзку президента, и спасибо самому Путину, который создаёт для России мощную бесплатную российскую альтернативу разным "Шарите" и т. д.
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Конечно, свобода слова важна. И критика, и расследования – нужны. Подчеркну – критика и расследования, а не клевета. Но более важны дела, программа, позитив, способность не выплеснуть с водой и ребёнка. Наша Россия – держава с великой и богатой историей; при этом в чём-то ещё даже не страна-подросток, а страна-ребёнок. Не вижу понимания всего этого у Навального. И вижу полное понимание "ДНК России" у Путина. Надеюсь, он помилует Навального (если тому заменят условный срок на реальный), как студента-переростка, который просто заигрался в эдакого ковбоя-обличителя. И которым враги Путина манипулируют, скорее всего, втёмную, как "полезным идиотом", используя его максимализм, поверхностность и – чего уж там – задор, бунтарский дух и "упоротость". Их бы в мирных целях, в позитив, на благо России!
– Кто эти враги Путина, где они находятся?
– Об этом мы с Крисом Хатчинсом планируем рассказать в продолжении нашей биографии – "Путин. 10 лет спустя" и, возможно, в совместном фильме-расследовании. Но у президента друзей гораздо больше, чем врагов – причём по всему миру. Мы собираемся подробнее рассказать о международной "команде ВВП".
Процитирую Криса Хатчинса:
Одно из моих наблюдений состоит в том, что у Путина есть собственная "нейтрализующая команда" ("нейтрализующая" не в том значении, на котором настаивает Навальный – прим. А.К). Он называет их "Команда ВВП" (по своим инициалам), а сами они называют себя "оксфордской группой" <вроде "кембриджской пятёрки">, поскольку Оксфорд – любимый британский город одного из них и, насколько я мог видеть, Путин многим из этих советов следует. Во всяком случае грубых ошибок Путин не допускает, это факт.
Добавлю, что те, кто, целясь в Путина, спланировали операцию "Навальный" (и, вероятно, отравили его "умным ядом", имитирующим эффект "Новичка"), получат совсем не тот результат, на который рассчитывали.
– Кто поддерживает Ваш проект с Крисом Хатчинсом?
– Это выпускник альма-матер самого Путина и, думаю, будущий член "команды ВВП", но он это делает сам, не по чьей-либо просьбе; они вообще с президентом пока не знакомы. Что касается и нашей книги, и её главного героя, хотел бы закончить наш разговор словами Криса Хатчинса: "Мир Владимира Путина – это интересный мир. Необычный. Ни на что не похожий – как, впрочем, и сама Россия, самая загадочная страна на свете, которая так нуждается в человеке, в герое, который должен быть сильнее всех".

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