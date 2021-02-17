Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа уже неделю в растерянном бешенстве, а Россия продолжает подливать "масла ...
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
"Унизил нас и выставил на посмешище": ЕС обиделся на Лаврова (Обзор Ин...
МВФ обкакался на Украине, — экс-министр
Главная / Политика

Со зрением и сознанием проблемы: Столтенбергу поставили диагноз в России

17 февраля 2021, 09:55  •  280 • Политика
Йенс Столтенберг. Фото: Zheng Huansong/Xinhua/www.globallookpress.com
Руководителю альянса посоветовали посмотреть в зеркало
У генсека НАТО налицо явные проблемы со зрением и "спутанное сознание". Так едко прокомментировал заявление Йенса Столтенберга о готовности альянса к войне с Россией зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Он посоветовал руководителю альянса внимательно посмотреть в зеркало, предположив, что тогда "все встанет на свои места", что возможно только в том случае, если у того хорошее зрение и есть хоть частичка совести, чего пока не наблюдается
Также сенатор отметил, что Россия, в отличие от Запада, не занимается созданием военных болоков и никого не считает врагом. И виновников в изменении политического строя в других странах не указывает.
Что касается способности нашей страны отразить угрозу и постоять за себя, то этого ей не занимать. Армия РФ "даст отпор любому агрессору в любой момент с любой стороны". Для этого у России хватии и сил, и средств подчеркнул Климов.
И добавил, что мощь отечественных Вооруженных сил не дает покоя Западу, поэтому он пытается развалить нашу страну "изнутри при помощи разнообразных агентов влияния". Однако в РФ уже занимаются тем, чтобы предотвращать вмешательсто, и будут это делать впредь, заверил сенатор в эфире "Национальной службы новостей".
Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов к войне с Россией, однако не против и сотрудничать. При этом НАТО следует вести диалог с Москвой твердо и с доминирующей позиции. А также защищать страны, входящие в состав блока, передает RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



280
Источник
Похожие новости
16 февраля 2021, 20:50
Лукашенко наказал Литву за антибелорусские санкции
16 февраля 2021, 22:40
Украинский ведущий призвал устроить карантин против русского мира
17 февраля 2021, 06:15
Россия ответила на призыв эстонского парламента ввести новые санкции
16 февраля 2021, 22:40
Минские соглашения стали актом капитуляции Украины - Ляшко
16 февраля 2021, 20:50
Останется Санду или парламент: в Молдавии разгорается политический кризис
16 февраля 2021, 20:50
Комитет Совфеда одобрил закон о штрафах за санкции против российских СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 февраля 2021, 08:05
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
17 февраля 2021, 06:15
Россия ответила на призыв эстонского парламента ввести новые санкции
17 февраля 2021, 09:00
Американцы решили, что за Украину должны погибать грузины и молдаване
17 февраля 2021, 01:40
В чём Клаус Шваб копирует Милтона Фридмана
17 февраля 2021, 02:30
Скрытное передвижение, засады и налёты: как российская армия совершенствует методы бо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2021, 12:00
Путин дал твердое обещание по Донбассу
11 февраля 2021, 13:25
Терпение Кремля развязало руки Украине - политолог
11 февраля 2021, 22:35
Америка назвала условия для снятия санкций против России
10 февраля 2021, 23:40
"Сумасшествие": Скабеева отреагировала на очередную выходку Украины
13 февраля 2021, 10:20
Лавров лишил Европу возможности самоудовлетворения
12 февраля 2021, 16:00
На слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС ответили в Германии
13 февраля 2021, 05:45
У Зеленского не получается строить из себя диктатора: шут — он и на Украине шут
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.