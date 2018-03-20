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«Со значительным опережением»: Минтранс сообщил о готовности открыть Крымский мост в мае

20 марта 2018, 17:09  •  190 • В России
Движение по автомобильной части Крымского моста будет запущено в мае 2018 года. Об этом сообщили в Минтрансе России. В ведомстве отметили, что первые несколько месяцев мост будет закрыт для грузового транспорта — полностью автомобильную часть введут в эксплуатацию в соответствии с планом, в декабре. В начале марта стройку посетил Владимир Путин. Он отметил, что мост через Керченский пролив даст дополнительный импульс развитию Крымского полуострова.
 
© most.life
 

В Минтрансе РФ сообщили о том, что запуск движения по Крымскому мосту через Керченский пролив будет проходить в два этапа. Такая схема связана с тем, что строители планируют ввести автодорожную часть Крымского моста в эксплуатацию «со значительным опережением» — в мае 2018 года.

«На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками», — сообщается на сайте министерства.

При этом грузовой транспорт, который принимает участие в строительстве железнодорожной части моста, сможет передвигаться по дороге сразу после её открытия. Как пояснили в ведомстве, поэтапный запуск движения должен оптимизировать потоки машин в «пиковый летний сезон».

  • РИА Новости

«Планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой «Таврида». Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь — Симферополь», — пояснили в Минтрансе.

Кроме того, к концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы «Тавриды» (трасса Керчь — Симферополь — Севастополь), а также включены в полном объёме автоподходы к Крымскому мосту.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяжённым в России: его длина составит 19 км. Старт движения автомобилей по мосту изначально был запланирован на конец 2018-го. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть проезд уже в мае. Строительство ведётся с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018-го, а поездов — в конце 2019 года.

Новый импульс

В начале марта 2018 года стройку посетил президент России Владимир Путин. Он оценил ход работ и высказал пожелание, чтобы люди смогли начать пользоваться мостом уже летом 2018 года. 

«Хотелось бы, конечно, чтобы люди в летний сезон уже могли пользоваться», — заметил глава российского государства.

Он также назвал сооружение уникальным и впечатляющим и выразил надежду, что мост будет готов к сроку или «даже раньше срока».

«Осталось только дооборудовать, я понимаю, автомобильную дорогу, там разметку сделать, положить асфальтобетон — это уже не самая сложная работа», — сказал Путин в начале марта, подчеркнув, что запуск движения «даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья».

По оценке президента РФ, как только этот проект будет реализован, жизнь на полуострове существенно изменится — «и грузы будет легче доставлять, и сообщение будет проще».

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Напомним, в конце февраля 2018 года правительство России дополнило перечень федеральных автомобильных дорог, включив в него трассу Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 «Новороссийск — Керчь». Этот шаг, по мнению руководства страны, позволит повысить уровень содержания дороги, безопасность движения, откроет перспективу реализации работ по дальнейшему расширению с учётом реконструкции имеющихся «узких мест».

Воссоединение с Россией

Необходимость строительства моста через Керченский пролив возникла после воссоединения Крыма с Россией. До этого на полуостров по суше можно было попасть только через территорию Украины. 19 марта 2014 года президент России Владимир Путин поставил перед Министерством транспорта задачу построить автомобильный и железнодорожный мосты через Керченский пролив.

Решение о строительстве было принято на следующий день после того, как на полуострове впервые отпраздновали День воссоединения Крыма с Россией. Именно 18 марта 2014 года президент России и руководство Севастополя на основе референдума, проведённого в Крыму, подписали договор о вхождении этой территории в состав РФ. В 2018-м отмечалось уже четырёхлетие этого события. 

На Западе до сих пор не признают законность воссоединения России с полуостровом. В Госдепе осудили мартовскую поездку президента на полуостров, заявив, что Москва нарушает суверенитет Украины.

В посольстве РФ в США назвали заявления Госдепа попыткой повлиять на внутриполитическую ситуацию в России. Дипломаты вновь напомнили, что четыре года назад крымчане настоящим демократическим способом — через референдум — исправили историческую несправедливость (полуостров был незаконно передан советской Украине в 1954 году).

Голосование, состоявшееся 16 марта 2014 года, прошло в соответствии с Уставом ООН и Декларацией 1970 года о принципах международного права, которые закрепляют право на самоопределение, в том числе «свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним». При этом более 90% жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. 

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