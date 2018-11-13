«Со стороны Америки ни о каком противодействии речи не идет»: Политолог о «заговоре» Украины и США

США и Украина договорились противодействовать «Северному потоку - 2», сообщила пресс-служба украинского президента. Заявление оценил политолог Александр Асафов. По его словам, со стороны Америки ни о каком противодействии речи не идет.

На встрече президента Украины Петра Порошенко с министром энергетики США Риком Перри была достигнута договоренность о совместном противодействии строительству российского газопровода «Северный поток - 2», сообщает пресс-служба украинского лидера. Политолог Александр Асафов считает, что Киев, конечно, будет мешать российскому проекту всеми силами, а вот о реальном содействии США в этом деле речь вряд ли идет.

По словам эксперта, США при продумывании и разработке своих действий на энергетическом рынке Европы учитывают «Северный поток - 2» как проект, который будет завершен. В этой связи Украине вряд ли стоит рассчитывать на помощь Вашингтона в деле срыва строительства российского газопровода.

Напомним, что Киев надеется сорвать строительство «Северного потока - 2», так как с его появлением транзит газа через Украину станет никому не нужен и украинский бюджет лишится ощутимой доли доходов. США также не в восторге от российского газопровода, так как сами хотят поставлять сжиженный газ в Европу.