Со СМИ наедине: Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции после саммита

Белый дом и Кремль сообщили, что Джо Байден и Владимир Путин проведут отдельные пресс-конференции после встречи 16 июня. По словам американской стороны, это «подходящий формат» для того, чтобы довести свою точку зрения. Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что такая практика общения с прессой характерна для нынешнего президента США. По мнению экспертов, Белый дом пытается избежать сравнения Байдена как с Путиным, так и с Дональдом Трампом, который провёл аналогичный саммит в 2018 году.

Президенты России и Соединённых Штатов Америки после личной встречи, которая пройдёт в Женеве 16 июня, по отдельности выступят перед журналистами. Об этом стало известно после заявлений Белого дома и Кремля.

До субботы обе стороны указывали, что Владимир Путин и Джо Байден ответят на вопросы журналистов после саммита, но взаимодействие будет происходить с представителями СМИ из собственных стран. Сообщений, опровергающих или подтверждающих проведение совместной пресс-конференции, не было.

Между тем 12 июня представитель Белого дома рассказал об уже утверждённых деталях предстоящей встречи, сообщив, что у Вашингтона «имеется план проведения рабочей сессии и сессии в более узком формате, а также отдельной пресс-конференции президента Байдена после встречи».

«Мы ожидаем, что встреча будет откровенной и прямолинейной, и отдельная пресс-конференция является подходящим форматом, позволяющим чётко донести до свободной прессы темы, которые были подняты на встрече как с точки зрения областей, где у нас может иметься согласие, так и тех, где у нас возникают серьёзные поводы для беспокойства», — приводит его слова ТАСС.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что после переговоров Путин тоже пообщается с прессой отдельно.

«Скорее всего, это практика американского президента. Как мы знаем, президент США также провёл и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном», — пояснил официальный представитель Кремля.

Предшественник Байдена на посту президента США Дональд Трамп не сторонился совместных пресс-конференций. В июле 2018 года в ходе саммита в Хельсинки он вместе с Владимиром Путиным отвечал на вопросы журналистов. В ходе той пресс-конференции президент России подарил главе Белого дома футбольный мяч. Встреча проходила на фоне чемпионата мира по футболу, хозяйкой которого была Российская Федерация.

Как считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, нежелание главы Белого дома участвовать в совместных пресс-конференциях объясняется тем, что Джо Байден — не слишком умелый оратор.

«Байден, конечно, не оратор, он на фоне Трампа слабо выглядел, а на фоне Путина ещё слабее, есть для него риск получить имиджевый ущерб. Какой-нибудь журналист задаст вопрос двум лидерам, понятно, что Байден будет блёкло выглядеть. Скорее всего, не хотят американцы рисковать», — заявил собеседник RT.

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин также считает, что американская администрация пытается минимизировать ситуации, при которых можно сравнить Байдена с лидерами других государств, а также со своим предшественником Дональдом Трампом.

«Именно потому, что такая совместная пресс-конференция имела место во время встречи Путина и Трампа (сейчас общаться с журналистами президент США решил отдельно. — RT), чтобы избежать сравнений, которые бы последовали. Американская сторона будет акцентировать внимание на своём перечне вопросов. Для Байдена эта пресс-конференция нужна будет для «внутренней» аудитории: это коллективный Запад и непосредственно жители США», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Первая личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена в качестве президентов России и США намечена на 16 июня. Она пройдёт на вилле Ла Гранж в Женеве. Ожидается, что главы государств пообщаются как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников. На повестке — обсуждение двусторонних отношений, вопросы стратегической стабильности и тема борьбы с распространением COVID-19.

В преддверии саммита российский лидер дал интервью американскому телеканалу NBC News. Глава государства отметил, что в последние годы отношения между Москвой и Вашингтоном «деградировали до низшей точки». Говоря о своём отношении к тому, что Байден в марте назвал его «убийцей», Владимир Путин заявил, что его уже не удивляют любого рода нападки в свою сторону.

Кроме того, он дал характеристику Джо Байдену и Дональду Трампу, подчеркнув, что предшественник нынешнего главы Белого дома — «незаурядный, талантливый человек», а нынешний американский лидер — профессионал, который всю свою сознательную жизнь посвятил политике.

«Это другой тип людей (по сравнению с Дональдом Трампом. — RT), и я очень надеюсь, что да, у этого есть некие преимущества и некие недостатки, но никаких импульсивных действий с его (Байдена. — RT) стороны не будет», — заявил Путин.