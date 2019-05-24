Со слезами и без сделки: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке

7 июня Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии Великобритании и главы кабинета министров. До 20 июля тори назовут имя нового лидера, который займёт кресло премьер-министра. Ранее Мэй не смогла провести через парламент соглашение о брексите, которое она согласовала с Брюсселем. В своём обращении к нации Мэй признала, что «будет глубоко сожалеть, что не исполнила обязательства по брекситу». В конце выступления премьер-министр едва не расплакалась. В Еврокомиссии заявили, что ценили сотрудничество с Мэй, готовы вести диалог с новым лидером, однако позиция Брюсселя по брекситу остаётся неизменной. Эксперты отмечают, что Мэй не выполнила свою основную задачу по выходу страны из состава ЕС и в целом не добилась значительных успехов на своём посту.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что Мэй также перестанет быть главой кабмина страны.

«Сегодня я объявляю о намерении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня», — уточнила она.

Мэй останется временно исполняющим обязанности премьер-министра. Имя нового лидера партии консерваторы назовут до 20 июля, то есть до ухода парламента на летние каникулы. Уже известно, что за пост намерен бороться глава МИД Великобритании Джереми Хант.

В ходе выступления Мэй не смогла сдержать слёзы, у неё сорвался голос.

«Мне выпало быть второй, но уж точно не последней женщиной на посту премьер-министра. Я иду на этот шаг, испытывая не озлобленность, а огромную и непоколебимую признательность за возможность служить стране, которую я люблю», — сказала Мэй.

Глава кабмина заявила, что её правительству удалось добиться некоторых успехов, в частности сократить бюджетный дефицит и снизить уровень безработицы. Вместе с тем Мэй признала, что «всегда будет глубоко сожалеть, что не смогла исполнить обязательства по брекситу».

«Весьма непростой период двусторонних отношений»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что за время премьерства Терезы Мэй отношения между Москвой и Лондоном были напряжёнными.

«К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее, наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала уход Мэй, обыграв фамилию британского премьера, написание которой на английском языке совпадает с названием пятого месяца в году.

«Логично: June ends May («с наступлением июня заканчивается май»), — написала Захарова в Facebook.

«Старая сделка в новой упаковке»

Во вторник, 21 мая, Мэй заявила, что может предоставить палате общин право проголосовать о проведении второго референдума по брекситу в том случае, если депутаты прежде одобрят соглашение с Брюсселем, которое они уже трижды отвергали. Тогда глава кабмина назвала голосование по этому вопросу, запланированное на начало июня, последним шансом для британского парламента.

Кроме того, Мэй пообещала внести в палату общин обновлённый и улучшенный вариант соглашения.

Против инициативы Мэй выступили как её однопартийцы, так и политические оппоненты. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что премьер-министр выносит на голосование «ту же старую плохую сделку, трижды отвергнутую парламентом, но в новой упаковке».

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, которого британские СМИ также называют одним из главных претендентов на пост главы консерваторов, заявил, что не поддерживает инициативу Мэй.

После отставки Мэй Джонсон назвал её решение достойным уважения.

«Спасибо за стоицизм, который вы проявили, служа своей стране и Консервативной партии. Теперь пришло время добиться того, к чему вы так настоятельно призывали: объединиться и осуществить брексит», — написал Джонсон в Twitter.

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В свою очередь, в Еврокомиссии заявили, что позиция ЕС по сделке о брексите на фоне ухода Мэй остаётся неизменной. Последний названный Европой срок выхода Соединённого Королевства из Евросоюза — 31 октября 2019 года.

Отмечается, что Жан-Клод Юнкер высоко ценил сотрудничество с Мэй.

«Председателю было очень приятно работать с Мэй, он очень ценил эту работу… Он будет равно уважать и построит рабочие отношения с любым новым премьер-министром», — приводит РИА Новости заявление пресс-секретаря ЕК.

Тереза Мэй родилась 1 октября 1956 года в графстве Суссекс. Она изучала географию в колледже Святого Хью Оксфордского университета, первым местом работы политика был Банк Англии.

В период с 1989 по 1997 год она работала в Ассоциации по оплате клиринговых услуг. В 1986—1994 годах была членом местного совета лондонского района Мертон, а в 1997-м Мэй избрали в парламент от округа Мейденхед.

В промежуток с 1999 по 2010 год она занимала различные посты в теневом кабинете консерваторов, в частности, находилась на таких должностях, как теневой министр транспорта и теневой министр культуры, СМИ и спорта. В 2002 году Мэй стала председателем Консервативной партии и сохраняла этот пост до 2003 года.

После победы консерваторов на выборах 2010 года Мэй заняла пост министра внутренних дел, а в 2016 году её утвердили в должности лидера консерваторов и премьер-министра.

«Противоречия сохранятся»

В Соединённом Королевстве сохраняются серьёзные противоречия между сторонниками выхода из Евросоюза и противниками этой идеи, отметил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Думаю, после отставки противоречия всё равно сохранятся, независимо от того, кто займёт её место. Сложно сказать, чем закончится эта внутриполитическая ситуация», — сказал Цеков.

По его словам, позиции Великобритании по отношению к Евросоюзу на сегодняшний день существенно ослабли.

«После отставки Мэй в Британии всё равно останутся те, кто будет выступать за выход из ЕС. При этом страна может остаться в составе Евросоюза, но вопрос в том, надолго ли», — сказал Цеков.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов выразил мнение, что Тереза Мэй не проявила «каких-то выдающихся способностей, которые позволили бы выработать решения, приемлемые для всех британцев».

«Видимо, этим и вызван её уход. После 7 июня разногласия в британской политике продолжатся. Процесс окончательного выхода из ЕС будет затягиваться и откладываться. Новый премьер-министр станет заложником противоречий и непонятно, когда всё это закончится», — считает депутат.

Отставку Мэй следует рассматривать как результат деятельности, которую она проводила в течение срока на посту премьер-министра, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Она сама прекрасно понимает свои провалы и просчёты, и это не критика со стороны оппонентов», — отметил эксперт в беседе с RT.

Кроме того, Блохин напомнил, что Мэй пыталась отвлечь внимание общественности от проблем с брекситом, разжигая шумиху вокруг отравления Скрипалей.

«Я думаю, пресловутое «дело Скрипалей» было инициировано как раз для этой цели, чтобы отвлечь внимание, чтобы показать, что Великобритания находится чуть ли не в авангарде сдерживания; чтобы показать, что Россия вмешивается в электоральный процесс стран Запада, и списать на это все проблемы», — предположил эксперт.

Блохин выразил мнение, что в этом «процессе сдерживания» Тереза Мэй пыталась выглядеть второй Маргарет Тэтчер — такой же жёсткой и бескомпромиссной. Как отметил эксперт, «Тэтчер свою страну вывела из кризиса, а Мэй — нет».