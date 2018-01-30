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Со скоростью звука
30 января 2018, 18:39 • 274 • Карикатуры
Российский Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США над нейтральными водами Черного моря. Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что с помощью воздушной разведки вблизи берегов Крыма американцы пытаются определить быстроту реагирования ПВО, а вся полученная информация будет передана украинской стороне.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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