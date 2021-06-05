Со скоростью пешеходного потока: власти Москвы подготовили меры по регулированию движения на электросамокатах

Власти Москвы анонсировали меры по регулированию езды на электросамокатах. Как пояснил заммэра столицы по транспортным вопросам Максим Ликсутов, в пешеходных зонах эти средства передвижения не должны превышать скорость потока, а их использование на проезжей части войдёт в зону ответственности ГИБДД. Эксперты согласились с необходимостью введения контроля за электросамокатами, отметив, что сейчас такой транспорт может разгоняться до существенных скоростей.

Власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в ходе Петербургского международного экономического форума. По его словам, в Москве наблюдается «яркий всплеск малой мобильности», на фоне которого происходят дорожно-транспортные происшествия.

«Аварии случаются. Что самое неприятное — случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но при этом не ограничивать использование электрических самокатов», — цитирует Ликсутова РИА Новости.

В частности, предпоалагется, что в случае использования электросамоката на проезжей части следить за соблюдением пользователем правил дорожного движения будет государственная автоинспекция.

«Также мы считаем, что любой самокат, который используется в городе, небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 км/ч», — добавил Ликсутов. По его словам, соответствующий вывод сделан, исходя из радиуса колёс и того обстоятельства, что люди на электросамокатах не используют средства защиты.

Согласно ещё одному предложению, электросамокаты не должны превышать скорость движения пешеходного потока в случае передвижения «в одной плоскости» с людьми. Ликсутов также поднял тему ограничения скорости прокатных самокатов.

«С основными компаниями, которые занимаются арендой самокатов в Москве, договорились о введении технических решений для специальных зон сниженной скорости. То есть, если самокат попадает в «Парк Горького», то автоматически там нельзя разогнаться более чем до 15 км/ч», — рассказал заммэра.

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Ранее в Министерстве транспорта РФ сообщили о работе над законопроектом, который должен определить правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Кроме того, президент Татарстана Рустам Минниханов в конце мая распорядился разработать правила использования электросамокатов в республике. По его словам, это должен быть специальный скоростной режим или отведённые для катания места.

Отметим, что только за последнее время произошло несколько резонансных ДТП с участием пользователей электросамокатов. В конце мая в Санкт-Петербурге мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину. После этого Следственный комитет завёл уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Аналогичный инцидент также произошёл в Санкт-Петербурге 1 июня — тогда молодой человек наехал на электросамокате на четырёхлетнего ребёнка, мальчик получил травмы.

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT высказал мнение, что проблема регулирования использования электроскутеров стоит остро.

«Она не только российская. Во всём мире думают, что с этим делать. Есть такое транспортное средство, запретить его нельзя, но как-то надо его «устаканить» и ввести в законное русло. То, что предлагает Ликсутов, достаточно здраво. Это часть тех предложений, которые выдвигали депутаты Мосгордумы», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас главное — «прописать правила игры». «Потому что на сегодняшний день в правилах такого средства передвижения, как электросамокат, не существует. И многие воспринимают это как индульгенцию — «езжу где хочу и как хочу», — отметил Моржаретто.

Как считает автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, текущее положение дел с электроскутерами демонстрирует, что законодательство не всегда поспевает развитием технологий.

«Люди, быстро передвигающиеся на электросамокатах и на других средствах индивидуальной мобильности, фактически оказываются вне правового поля в бесконечную пользу себе, где бы они ни находились», — сказал Кадаков в беседе с RT.

По его словам, в текущих реалиях «самокатчик, даже на довольно мощном самокате, оказывается вроде как пешеходом».

«Порядок давно нужно навести, и все или почти все нормы для этого есть. В частности, самокаты с двигателями мощностью от 250 Вт до 400 Вт у нас приравниваются к мопедам. То есть, фактически, нормы есть, но, как любит говорить ГИБДД, администрированием этого не занимаются», — сказал Кадаков.

Он также отметил, что некоторые продавцы подобной техники указывают невысокую номинальную мощность, дополняя эту информацию утверждением о том, что пиковая мощность может быть существенно выше.

«Под видом безделушки продают довольно мощную вещь, которая может двигаться со скоростью 30, 40 или даже 50 км/ч... Никто не предвидел такое развитие. Поэтому любые адекватные меры нужно приветствовать», — заключил эксперт.