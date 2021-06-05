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Со скоростью пешеходного потока: власти Москвы подготовили меры по регулированию движения на электросамокатах
05 июня 2021, 18:10 • 49 • В России
Власти Москвы анонсировали меры по регулированию езды на электросамокатах. Как пояснил заммэра столицы по транспортным вопросам Максим Ликсутов, в пешеходных зонах эти средства передвижения не должны превышать скорость потока, а их использование на проезжей части войдёт в зону ответственности ГИБДД. Эксперты согласились с необходимостью введения контроля за электросамокатами, отметив, что сейчас такой транспорт может разгоняться до существенных скоростей.
АГН «Москва» © Александр Авилов
Власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в ходе Петербургского международного экономического форума. По его словам, в Москве наблюдается «яркий всплеск малой мобильности», на фоне которого происходят дорожно-транспортные происшествия.
В частности, предпоалагется, что в случае использования электросамоката на проезжей части следить за соблюдением пользователем правил дорожного движения будет государственная автоинспекция.
«Также мы считаем, что любой самокат, который используется в городе, небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 км/ч», — добавил Ликсутов. По его словам, соответствующий вывод сделан, исходя из радиуса колёс и того обстоятельства, что люди на электросамокатах не используют средства защиты.
Согласно ещё одному предложению, электросамокаты не должны превышать скорость движения пешеходного потока в случае передвижения «в одной плоскости» с людьми. Ликсутов также поднял тему ограничения скорости прокатных самокатов.
«С основными компаниями, которые занимаются арендой самокатов в Москве, договорились о введении технических решений для специальных зон сниженной скорости. То есть, если самокат попадает в «Парк Горького», то автоматически там нельзя разогнаться более чем до 15 км/ч», — рассказал заммэра.Также на russian.rt.com СК возбудил уголовное дело о новом столкновении с участием электросамоката в Санкт-Петербурге
Ранее в Министерстве транспорта РФ сообщили о работе над законопроектом, который должен определить правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Кроме того, президент Татарстана Рустам Минниханов в конце мая распорядился разработать правила использования электросамокатов в республике. По его словам, это должен быть специальный скоростной режим или отведённые для катания места.
Отметим, что только за последнее время произошло несколько резонансных ДТП с участием пользователей электросамокатов. В конце мая в Санкт-Петербурге мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину. После этого Следственный комитет завёл уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Аналогичный инцидент также произошёл в Санкт-Петербурге 1 июня — тогда молодой человек наехал на электросамокате на четырёхлетнего ребёнка, мальчик получил травмы.
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT высказал мнение, что проблема регулирования использования электроскутеров стоит остро.
«Она не только российская. Во всём мире думают, что с этим делать. Есть такое транспортное средство, запретить его нельзя, но как-то надо его «устаканить» и ввести в законное русло. То, что предлагает Ликсутов, достаточно здраво. Это часть тех предложений, которые выдвигали депутаты Мосгордумы», — сказал эксперт.
По его словам, сейчас главное — «прописать правила игры». «Потому что на сегодняшний день в правилах такого средства передвижения, как электросамокат, не существует. И многие воспринимают это как индульгенцию — «езжу где хочу и как хочу», — отметил Моржаретто.
Как считает автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, текущее положение дел с электроскутерами демонстрирует, что законодательство не всегда поспевает развитием технологий.
«Люди, быстро передвигающиеся на электросамокатах и на других средствах индивидуальной мобильности, фактически оказываются вне правового поля в бесконечную пользу себе, где бы они ни находились», — сказал Кадаков в беседе с RT.
По его словам, в текущих реалиях «самокатчик, даже на довольно мощном самокате, оказывается вроде как пешеходом».
Он также отметил, что некоторые продавцы подобной техники указывают невысокую номинальную мощность, дополняя эту информацию утверждением о том, что пиковая мощность может быть существенно выше.
«Под видом безделушки продают довольно мощную вещь, которая может двигаться со скоростью 30, 40 или даже 50 км/ч... Никто не предвидел такое развитие. Поэтому любые адекватные меры нужно приветствовать», — заключил эксперт.
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