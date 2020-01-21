Со скоростью Думы: поправки в Конституцию могут принять к концу февраля

Затягивать с принятием предложенных президентом поправок в Конституцию депутаты не будут — есть вероятность, что документ будет окончательно принят уже до конца февраля, рассказали «Известиям» в Госдуме. Уже через два дня — в четверг, 23 января — парламент примет документ в первом чтении. Изменения Основного закона готовы поддержать в «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. В КПРФ от комментариев относительно документа воздержались до заседания фракции, которое пройдет во вторник. После принятия законопроекта изменения в Конституцию будут вынесены на всеобщее голосование, организацией которого займется специально созданная рабочая группа. Эксперты объясняют скорость внесения документа его важностью для политической системы страны, а также необходимостью соблюдения всех юридических процедур.

От прав к обязанностям

Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» Владимир Путин внес в Госдуму в понедельник, 20 января. Документ подготовлен на основании предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. 15 января 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как уточняется в пояснительной записке, речь в документе идет, в частности, о требованиях к кандидатам на должность президента России. Они должны не менее 25 лет постоянно проживать в нашей стране, не иметь иностранного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего проживание за границей. Аналогичные требования предлагается установить и для губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, председателя правительства и его замов, министров, руководителей федеральных органов, а также судей. Также в целях защиты государственного суверенитета законопроектом устанавливается, что решения межгосударственных международных органов не подлежат исполнению РФ, если они расходятся с Конституцией.

Для повышения эффективности взаимодействия ветвей власти, усиления роли Госдумы и партий, а также повышения ответственности кабмина документ устанавливает порядок назначения председателя правительства, его заместителей и министров после их утверждения нижней палатой. А для обеспечения большей прозрачности работы правоохранительных органов в регионах Совет Федерации планируется наделить полномочиями консультаций по кандидатурам силовиков перед их утверждением президентом. Кроме того, к сфере деятельности сенаторов предлагается отнести и прекращение полномочий судей Конституционного суда, Верховного суда, кассационных и апелляционных судов по представлению президента.

Глава государства в соответствии с законопроектом наделяется правом формирования Госсовета, который до сих пор был неконституционным совещательным органом.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Также документ усиливает роль Конституционного суда: он получит возможность проверять по запросам президента конституционность законов, принятых парламентом. При этом количество судей КС предлагается сократить с 19 до 11. Кроме того, органы местного самоуправления и органы государственной власти должны будут войти в единую систему публичной власти РФ для более эффективного исполнения своих полномочий.

Не забыл глава государства и о социальных пунктах послания. В целях защиты прав граждан статья 75 Конституции дополняется нормами, устанавливающими МРОТ не ниже величины прожиточного минимума, а также устанавливаются гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат.

Месяц на всё

Сразу после внесения документа Госдума провела внеочередное заседание Совета, на котором обозначила сроки рассмотрения президентского законопроекта. Как сообщил журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин, принято решение о направлении законодательной инициативы в комитет по государственному строительству и законодательству, который намерен рассмотреть его уже 21 января.

— Эти решения нужно как можно быстрее обсуждать, принимать и выносить на суд наших граждан — на голосование. Предложения о затягивании и, если хотите, забюрокрачивании процесса и переводе его в рамки каких-то новых процедур считаем недопустимыми. Президент выступил с посланием, там всё было четко изложено. Сегодня мы получили законодательную инициативу, уже оформленную как проект закона, — пояснил спикер Госдумы, подчеркнув, что законопроект президента является историческим решением.

Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. 16 января 2020 года Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В четверг, 23 января, законопроект может быть принят в первом чтении. А до конца февраля — в окончательном. После чего изменения в Конституцию будут вынесены на всеобщее голосование, организацией которого займется специально созданная рабочая группа.

В «Единой России» инициативу президента полностью поддерживают и готовы за нее проголосовать. Об этом «Известиям» сообщил первый замруководителя фракции Андрей Исаев. Солидарны с коллегами по парламенту и в ЛДПР. По словам вице-спикера ГД от либерал-демократов Игоря Лебедева, партия всегда выступала за расширение полномочий Государственный думы и Совета Федерации. Источник в «Справедливой России» также заявил, что фракция готова голосовать за предлагаемые изменения.

Как сообщил первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев, партия примет решение после изучения текста законопроекта и его обсуждения партией.

Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020 года Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Готовы поддержать инициативы Владимира Путина и в Совете Федерации.

— Предложения президента — новый шаг в развитии наших демократических институтов, в том числе парламентской демократии, повышения ответственности власти перед гражданами. В поправках подчеркнуто единство правовой природы органов публичной власти, как государственных, так и органов местного самоуправления, — заявил «Известиям» глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, который назначен одним из представителей президента по рассмотрению законопроекта.

По его словам, рабочая группа продолжает работу над законопроектом о поправках в Конституцию, ее ближайшее заседание состоится во вторник 21 января.

Без саботажа и влияния

Владимир Путин задал конституционной реформе энергичную динамику, отметил гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов.

— То, что она стартует в начале года, предусматривает принятие и пакетное изменение ряда норм, а завершиться должна уже в апреле всенародным голосованием, означает, что темп надо выдерживать на всех этапах. Именно поэтому предварительная деятельность рабочей группы и внесение законопроекта об изменении Конституции в Думу заняли менее трех дней, — пояснил эксперт.

Президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров предположил, что сжатые сроки работы над изменениями Конституции могут быть связаны и с планами проведения досрочных выборов в Госдуму, обсуждаемыми в экспертном сообществе. Хотя ранее эту информацию парламентарии опровергали.

— Скорость связана с тем, чтобы ни у кого не было возможностей повлиять на исход или как-то саботировать процесс. Кроме того, это будет логично на фоне перезагрузки правительства, прокуратуры и других ведомств, — отметил эксперт.

Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию должна была оперативно отработать сам текст документа, чтобы далее можно было обсуждать юридические формулировки, считает председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский. По его мнению, внесение проекта поправок в Госдуму позволит начать общественное обсуждение на различных площадках. Свою оценку документу должны дать и субъекты РФ, что предусмотрено процедурой принятия конституционных поправок, отметил эксперт.