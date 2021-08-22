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Снятый с выборов Шлосберг скаламбурил про "Дождь"*

22 августа 2021, 01:00  •  96 • Политика
Депутат Лев Шлосберг, снятый с предвыборной гонки в Госдуму, скаламбурил у себя в Telegram-канале про признание телеканала "Дождь" иноагентом. Хватило шести слов.
Напомним, Минюст признал телеканал "Дождь" СМИ-иноагентом. Это вызвало волну протестов и гневных комментариев в либеральной среде. Свои пять копеек вставил и депутат-"яблочник" Лев Шлосберг.
Над страной идёт радиоактивный политический дождь,
- так в шести словах скаламбурил он в своём Telegram-канале.
Впору рассматривать этот пост и как самоиронию Шлосберга, ведь не так давно его сняли с предвыборной гонки в Госдуму - после того, как выяснилось, что он поддерживает экстремистские организации в России.
Подробное расследование в своё время обнародовала аналитическая группа Царьграда. В нём аналитики указали в том числе и на связи НКО (где Шлосберг является учредителем) с США. Так, выяснилось, что "Свободное слово" и центр социального проектирования "Возрождение" получают финансирование из-за границы, за что и попали в список иноагентов.
В этом свете весьма показательной становится и реплика телеведущего Владимира Соловьёва в Telegram-канале на признание "Дождя" иноагентом. По мнению журналиста, это "тяжелейший удар по одному из информационных штабов провалившейся попытки переворота 2011-2012 годов".
Время неприкасаемых прошло,
- приходит к выводу телеведущий, полагая, что именно поэтому "так и дёргаются кукловоды, исполнители и несостоявшиеся бенефициары тех событий".

* Телеканал "Дождь" - включён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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