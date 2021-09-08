|
Снятый с выборов Лев Шлосберг обвинил журналистов во лжи и пропаганде
08 сентября 2021, 11:00 • 110 • Политика
Политик Лев Шлосберг, ранее снятый с выборов, поддержал в личном телеграм-канале связанные с иноагентами СМИ или объявленные иностранными агентами издания, обвинив все прочие во лжи и пропаганде.
В погоне за возможностью всё же принять участие в выборах в качестве кандидата политик Лев Шлосберг продолжает публиковать посты, рассчитанные на вполне определённую аудиторию. В последнем он разделил средства массовой информации в России на "правильные" и "неправильные", отдав предпочтение тем, что финансируются из-за рубежа или поддерживают иноагентов.
Заявление Шлосберг приурочил к Международному дню журналистской солидарности:
Напомним, 9 августа Московский городской суд снял Шлосберга с предвыборной гонки. В своём Telegram-канале 31 августа этот депутат Псковского областного собрания сообщил о подаче кассационной жалобы в Верховный суд. Он сделал акцент на возможности этой инстанции "вернуть политическую реальность в рамки права". Другими словами, он намекнул, что суд предыдущей инстанции за "рамки права" якобы вышел.
Подпишитесь на нас
110
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 сентября 2021, 08:45
|
07 сентября 2021, 04:46
|
05 сентября 2021, 09:40
|
03 сентября 2021, 07:15
|
04 сентября 2021, 08:00
|
04 сентября 2021, 23:35
|
03 сентября 2021, 01:45