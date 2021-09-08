Снятый с выборов Лев Шлосберг обвинил журналистов во лжи и пропаганде

Политик Лев Шлосберг, ранее снятый с выборов, поддержал в личном телеграм-канале связанные с иноагентами СМИ или объявленные иностранными агентами издания, обвинив все прочие во лжи и пропаганде.

В погоне за возможностью всё же принять участие в выборах в качестве кандидата политик Лев Шлосберг продолжает публиковать посты, рассчитанные на вполне определённую аудиторию. В последнем он разделил средства массовой информации в России на "правильные" и "неправильные", отдав предпочтение тем, что финансируются из-за рубежа или поддерживают иноагентов.

Заявление Шлосберг приурочил к Международному дню журналистской солидарности:

Сегодня все уважающие свободу слова средства массовой информации в России выходят с плашкой "Нет иноагентов, есть журналисты". Если вы видите такую плашку в СМИ, значит, в нём есть журналисты и есть журналистика. Если такой плашки нет, не пользуйтесь информацией из этого источника. Отравят ложью и пропагандой.

Напомним, 9 августа Московский городской суд снял Шлосберга с предвыборной гонки. В своём Telegram-канале 31 августа этот депутат Псковского областного собрания сообщил о подаче кассационной жалобы в Верховный суд. Он сделал акцент на возможности этой инстанции "вернуть политическую реальность в рамки права". Другими словами, он намекнул, что суд предыдущей инстанции за "рамки права" якобы вышел.