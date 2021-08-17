Снятый с выборной гонки депутат Шлосберг штурмует суд: Он нашёл лазейку в законе

Псковский депутат Лев Шлосберг, снятый с выборов в Госдуму за связи с иноагентами, подал апелляцию в суд. Его юристы нашли лазейку в законе, которую планируют использовать для восстановления Шлосберга в качестве кандидата.

Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг, уличённый в поддержке экстремистских организаций в России, подал апелляционную жалобу на решение Московского городского суда об отмене его регистрации кандидатом в депутаты Государственной думы.

Юристы перечислили пять оснований для пересмотра и отмены решения суда первой инстанции. Об этом сообщил сам Шлосберг в своём телеграм-канале. В частности, суд, по мнению составителей апелляции, не принял во внимание, что на момент регистрации Шлосберга кандидатом не было решения суда о запрете деятельности экстремистской организации, а также не вступило в законную силу решение суда о "факте причастности кандидата к деятельности такой экстремистской организации".



Кроме того, суд якобы не принял к рассмотрению доказательства, находящиеся в распоряжении окружной избирательной комиссии и ЦИК России, о правомерности регистрации кандидата, а также неправомерно применил понятия о "вновь открывшихся и новых обстоятельствах".

Также Шлосберг сообщил, что партия "Яблоко", которую он представляет, подготовила отдельную апелляцию в ответ на отказ Мосгорсуда признать её заинтересованным лицом как политическую партию, выдвинувшую кандидата.

Между тем Шлосберг является учредителем НКО, признанных в России иностранными агентами, о чём ранее рассказывал Царьград. "Свободное слово"* и центр социального проектирования "Возрождение"* получают финансирование из-за рубежа, поэтому и попали в список иноагентов. По всей видимости, эти иноагенты помогали формировать общественное мнение и продвигать некоторых депутатов на муниципальный уровень власти в Псковской области, предполагают авторы расследования "Первого русского".

* Включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.