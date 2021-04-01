Снятый с мели в Суэцком канале Ever Given вновь "застрял". Египет выдвинул условия

Контейнеровоз Ever Given, который был снят с мели в Суэцком канале, пока не сможет отправиться в порт назначения. Как заявили в администрации Суэцкого канала, потребуется дождаться разбирательства, что именно повлекло блокировку водной артерии.

Египет намерен разобраться, что стало причиной блокировки контейнеровозом Ever Given перемещения по Суэцкому каналу. Судно, которое удалось отбуксировать с мели в Большое Горькое озеро, по-прежнему не отправилось в порт назначения.

Как заявили в администрации Суэцкого канала, контейнеровоз на данный момент задержан. Он будет оставаться в акватории озера до тех пор, пока не завершится расследование.

В рамках разбирательства планируется изучить различные видеозаписи и документы, а также чёрный ящик, который записывал разговоры и все действия экипажа.

На проверку информации и установку всех обстоятельств, по словам представителей Египта, потребуется около недели.

Ранее руководитель управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявлял, что первым ответственным в инциденте является капитан судна, напоминают "Дни.ру". По его словам, лоцман только консультирует, а окончательное решение всегда принимает исключительно капитан.

Напомним, чтобы снять судно с мели на 151-м километре канала потребовалось шесть дней и 15 буксиров. Владельцы судна обязаны выплатить крупную компенсацию за инцидент, а в случае отказа от выплат контейнеровоз будет конфискован.