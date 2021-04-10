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«Снять все ограничения»: Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать трансляцию RT о полёте Гагарина

10 апреля 2021, 20:00  •  122 • В России
Роскомнадзор направил руководству Facebook письмо с требованием объяснить причину блокировки стрима RT, посвящённого 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина, и снять с него все ограничения. Прямая трансляция с участием российских космонавтов вечером 9 апреля была остановлена администрацией сервиса под предлогом нарушения авторских прав. Однако на момент блокировки стрим даже не начался, а в заставке играла музыка из специальной библиотеки, права на использование которой есть у RT. В Роскомнадзоре подчеркнули, что подобные действия компании нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, и назвали их актом цензуры. Комментируя этот инцидент, российские парламентарии подчеркнули необходимость работы по принуждению технологических компаний к должному поведению в правовом поле РФ.
 
Reuters
 

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc. письмо с требованием снять все ограничения с трансляции прямого эфира RT, посвящённого 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина, и объяснить причину блокировки стрима.

Вечером в пятницу, 9 апреля, RT проводил специальный эфир с участием российских космонавтов Анны Кикиной, Андрея Борисенко и Сергея Рязанского, а также канадского астронавта Криса Хэдфилда. Во время стрима, который шёл на нескольких платформах, включая YouTube, «ВКонтакте» и RUTUBE, космонавты в студии отвечали на вопросы зрителей.

Однако на седьмой минуте трансляции в видеоплеере Facebook она была заблокирована администрацией сервиса под предлогом нарушения авторских прав. Причём на момент блокировки собственно стрим ещё не начался, и в эфире была вступительная заставка: собственная графика и музыка из специальной библиотеки, права на использование которой есть у RT.

  • Заставка стрима

В Роскомнадзоре осудили действия технологического гиганта, назвав их актом цензуры.

«Подобные действия американской интернет-компании вновь нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полёт человека в космос», — подчеркнули в ведомстве.

Наш стрим про космос не успел начаться, как его тут же заблокировал Facebook.

Якобы за копирайт, но мы уверены, что всё по правам чисто pic.twitter.com/5TAZXq3ruZ

— RT на русском (@RT_russian) April 9, 2021

Комментируя этот инцидент, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский подчеркнул необходимость оказания давления на Facebook и другие технологические платформы, систематически нарушающие российское законодательство.

«Нужно продолжать обращать внимание на каждый случай злоупотребления их полномочиями, совершенствовать законодательство и способствовать тому, чтобы они открыли здесь полноценные представительства. Без этих трёх факторов мы не сможем в корне переломить ситуацию, — заявил собеседник RT. — Фактически все социальные сети так или иначе нарушают наше законодательство, злоупотребляют своими полномочиями, безосновательно и грубо нарушают права наших пользователей: как физических, так и юридических лиц. Поэтому нужно выстраивать работу таким образом, чтобы неповадно было».

В свою очередь, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков также призвал подталкивать администрацию Facebook к ведению деятельности строго в рамках российского правового поля.

Над нейтральными водами Тихого океана: российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолёт-разведчик ВВС США

«Facebook лукав. Он тысячами нитей связан с американским государством. Но его можно и нужно побудить играть по нашим законам и правилам. Необоснованные блокировки и цензура, чем Facebook так бурно занимается в США, противоречат законам России», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

На минувшей неделе Роскомнадзор запросил у компаний Google, Facebook и Twitter информацию о локализации баз данных российских пользователей, как того требует законодательство РФ.

«Роскомнадзор в очередной раз потребовал от администраций Facebook и Twitter предоставить данные о локализации на территории РФ баз данных российских пользователей. Ведомство направило аналогичный запрос компании Google. В случае отсутствия ответа будет решаться вопрос о привлечении к ответственности зарубежных компаний за нарушение российского законодательства», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе РКН напомнили, что в 2019 году Facebook и Twitter по решению суда были оштрафованы за указанное нарушение на 3 тыс. рублей. Позднее были ужесточены нормы КоАП в этой сфере, и в 2020-м суд оштрафовал компании ещё раз — на 4 млн рублей каждую — за неисполнение обязательств по размещению баз данных, содержащих сведения о россиянах, на территории РФ.

«На сегодняшний день администрация Twitter не оплатила штраф. Facebook штраф оплатил. Однако обе компании до сих пор не отреагировали на требования Роскомнадзора предоставить необходимую информацию о локализации баз данных граждан РФ», — сообщили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор также потребовал от руководства Facebook предоставить все сведения о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей соцсети. Речь идёт о сообщениях об утечке информации, связанной с 533 млн учётных записей в Facebook, включая порядка 10 млн аккаунтов из России. Причём позднее в компании заявили, что не планируют уведомлять пользователей, чьи данные могли попасть в сеть.

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