Снять "вашингтонские" очки: Крымский депутат предложил Эрдогану простой путь политического исцеления

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган необъективно оценивает ситуацию в Крыму. Посмотреть на полуостров ясным взглядом ему мешают "вашингтонские очки с сильно затемнёнными линзами", которые необходимо снять. Таким образом депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова турецкого лидера об отказе Анкары признавать российскую принадлежность Крыма, передает РИА Новости.

Руслан Бальбек отметил, что Эрдоган "смотрит на ситуацию в Крыму через вашингтонские очки с сильно затемнёнными линзами".

"Стоит их снять - и происходящее в Крыму будет восприниматься более реалистично", - считает депутат.

Он также напомнил, что президент Турции приглашен на открытие Соборной мечети. Причем, его "приглашает не только президент, но и крымско-татарский народ, который он называет братским".

Бальбек выразил недоумение - что мешает турецкому лидеру приехать лично в Симферополь и посмотреть своими глазами на происходящее, а не сквозь призму "оголтелой антироссийской пропаганды".

Он добавил, что Эрдоган "слишком много времени уделяет выслушиванию так называемых лидеров меджлиса, которые по сути своей уже политические ничтожества".

"Вашингтон использует их только в качестве магнитофонов, на которые можно записать слова, а затем воспроизвести их в Анкаре, разыграв целую драматическую постановку", - подытожил парламентарий.

Отметим, что, по мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов, в высказываниях Эрдогана не стоит искать проявления "дружелюбия к Украине". Здесь просматривается совершенно иная концепция - воссоздания Османской империи, которая продолжает мучить президента Турции.

В свою очередь директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков считает, что посещать полуостров турецкий лидер просто-напросто "боится". А фраза про "нерусский Крым" от него - вообще не новость. Политолог напоминает, что так турецкий лидер заявляет постоянно.