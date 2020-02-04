Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин назвал предложенные поправки в Конституцию продиктованными жизнью
"Год только начался": Песков о том, изменятся ли из-за коронавируса пл...
Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть
Помпео и пустой крючок: Зачем США отправили гонца по странам СНГ
Главная / Политика

Снять "вашингтонские" очки: Крымский депутат предложил Эрдогану простой путь политического исцеления

04 февраля 2020, 17:09  •  106 • Политика
Президенту Турции Реджепу Эрдогану необходимо снять "вашингтонские очки" и с ясным взглядом приехать на Крымский полуостров. Такой путь политического исцеления предложил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек после отказа Анкары признавать Крым частью России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган необъективно оценивает ситуацию в Крыму. Посмотреть на полуостров ясным взглядом ему мешают "вашингтонские очки с сильно затемнёнными линзами", которые необходимо снять. Таким образом депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова турецкого лидера об отказе Анкары признавать российскую принадлежность Крыма, передает РИА Новости.
Руслан Бальбек отметил, что Эрдоган "смотрит на ситуацию в Крыму через вашингтонские очки с сильно затемнёнными линзами".
"Стоит их снять - и происходящее в Крыму будет восприниматься более реалистично", - считает депутат.
Он также напомнил, что президент Турции приглашен на открытие Соборной мечети. Причем, его "приглашает не только президент, но и крымско-татарский народ, который он называет братским".
Бальбек выразил недоумение - что мешает турецкому лидеру приехать лично в Симферополь и посмотреть своими глазами на происходящее, а не сквозь призму "оголтелой антироссийской пропаганды".
Он добавил, что Эрдоган "слишком много времени уделяет выслушиванию так называемых лидеров меджлиса, которые по сути своей уже политические ничтожества".
"Вашингтон использует их только в качестве магнитофонов, на которые можно записать слова, а затем воспроизвести их в Анкаре, разыграв целую драматическую постановку", - подытожил парламентарий.
Отметим, что, по мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов, в высказываниях Эрдогана не стоит искать проявления "дружелюбия к Украине". Здесь просматривается совершенно иная концепция - воссоздания Османской империи, которая продолжает мучить президента Турции.
В свою очередь директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков считает, что посещать полуостров турецкий лидер просто-напросто "боится". А фраза про "нерусский Крым" от него - вообще не новость. Политолог напоминает, что так турецкий лидер заявляет постоянно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
04 февраля 2020, 17:09
Снять "вашингтонские" очки: Крымский депутат предложил Эрдогану простой путь политического исцеления
03 февраля 2020, 21:39
Вопрос упоминания Бога в Конституции России обсудит рабочая группа - Кремль
04 февраля 2020, 17:09
"Год только начался": Песков о том, изменятся ли из-за коронавируса планы Путина поехать в Китай
04 февраля 2020, 13:54
Чтобы наши космонавты годами ждали полёта? Нельзя: Рогозин предсказал России "переломный" год
04 февраля 2020, 17:09
Путин назвал предложенные поправки в Конституцию продиктованными жизнью
03 февраля 2020, 21:39
"Вот придёт щука, рот раскроет": Сатановский призвал "меньше разводить чиновников" в России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2020, 10:24
Демарш из-за провала дела MH17? Русский профессор описал уроки Запада для России, которая "должна слушаться"
31 января 2020, 22:09
Новое столкновение — спустя 107 лет: Правительство США обвинили в сокрытии фактов о "Титанике"
03 февраля 2020, 08:39
Медведевский отзыв
30 января 2020, 03:54
Нобелевский комитет устроил "зраду" Украине: Ивана Франко записали в граждане России
28 января 2020, 19:24
"Мы на распутье": Главы Евросоюза рассказали, кто на самом деле освобождал Освенцим
30 января 2020, 10:24
В Гааге готовят суд по МН17: о раскладе на данный момент
02 февраля 2020, 06:39
Нефть и отмена санкций в обмен на сотрудничество с НАТО? О чём говорили Лукашенко и глава Госдепа США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.