«Снять излишнюю напряжённость»: какие вопросы могут поднять на заседании Совета Россия — НАТО

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО. Москву на переговорах будет представлять межведомственная делегация МИД и Минобороны. Как отметили в Министерстве иностранных дел, повестки предстоящей встречи нет, но в центре выступлений российской делегации будут инициативы Москвы о гарантиях безопасности. При этом в НАТО заявили, что сосредоточатся на вопросах европейской безопасности, «транспарентности, связанной с военной деятельностью», снижения рисков и контроля над вооружениями. По мнению экспертов, сам факт намерения альянса провести заседание Совета Россия — НАТО говорит о том, что блок крайне серьёзно относится к предложениям, выдвинутым Россией.

12 января в 10:00 (12:00 мск) в Брюсселе начнётся заседание Совета Россия — НАТО.

Москву на переговорах будет представлять межведомственная делегация МИД РФ во главе с заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко и Минобороны РФ, которую возглавит заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

Как заявил журналистам Грушко, Москва исходит из того, что центром выступлений российской делегации будут инициативы РФ о гарантиях безопасности.

Напомним, в середине декабря Москва передала Вашингтону и его союзникам проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые входят, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе и об отказе от дальнейшего расширения блока, в том числе за счёт бывших республик Советского Союза.

Грушко также назвал предстоящее заседание Совета Россия — НАТО неформальным, подчеркнув, что повестка предстоящей встречи отсутствует, поскольку в результате «недружественных действий» альянса в структуре Совета «нет ни одного дипломатического представителя».

Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что США желают восстановить работу Совета Россия — НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы, «по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую «российскую агрессию» на Украине».

Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 декабря во время совместной пресс-конференции с украинским вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, на заседании Совета Россия — НАТО руководство блока сосредоточится на вопросах европейской безопасности, «транспарентности, связанной с военной деятельностью», снижения рисков и контроля над вооружениями.

«Мы прислушаемся к тем вопросам, которые беспокоят Россию, но любой конструктивный диалог здесь должен также принять во внимание нашу обеспокоенность в том, что касается действий России, — отметил Столтенберг. — И проходить он должен в консультации с Украиной».

Как подчеркнул генсек НАТО, принимать решение о том, когда украинская сторона будет готова к членству в блоке, — «это дело Украины и 30 государств — союзников по НАТО. Никто другой не имеет права говорить что-то на этот счёт», — заявил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

© AP Photo/Olivier Matthys

При этом Столтенберг назвал Совет Россия —НАТО «важной площадкой» для консультаций и диалога с Москвой. По его словам, со стороны альянса есть политическая воля «участвовать в процессе, который может помочь избежать нового вооружённого конфликта в Европе».

В свою очередь, постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила накануне заседания, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией в вопросе расширения блока. Она подчеркнула, что любое решение такого рода по-прежнему будет приниматься альянсом и соответствующей страной.

После обсуждений в Женеве

Напомним, 10 января в Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности в закрытом формате. В МИД РФ назвали этот диалог сложным и долгим, но вместе с тем очень профессиональным, глубоким и конкретным. При этом в ведомстве отметили, что стороны не смогли достичь прогресса в вопросе о нерасширении НАТО.

В заявлении МИД РФ по итогам переговоров отмечается, что во время беседы Москва и Вашингтон подробно обсуждали предложенные Россией два проекта документов по гарантиям безопасности, касающиеся РФ, США и НАТО. Москва на переговорах подчеркнула необходимость «обеспечить правовой, юридически обязывающий характер соответствующих гарантий, прежде всего недопустимости дальнейшего расширения НАТО».

Вместе с тем в Кремле заявили, что в переговорах с США по гарантиям безопасности не видят «существенного повода для оптимизма», подчеркнув, что Москве «важен результат», а не «процесс ради процесса».

В свою очередь, Белый дом назвал переговоры с российской стороной откровенными и прямолинейными.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, заявила во время брифинга, что Соединённые Штаты дали понять, что открыты для «обсуждения будущего определённых ракетных комплексов в Европе» — по аналогии с тем, что предусматривал ныне недействующий Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией.

«Мы довели до сведения, что также открыты для обсуждения путей установления взаимных ограничений на размер и масштаб военных учений, а также для повышения их прозрачности, так же на взаимной основе. Мы понимаем, что это также станет темой обсуждения в Совете Россия — НАТО и на встрече ОБСЕ на этой неделе», — сказала Шерман.

Однако Вашингтон «твёрдо» отверг предложения по безопасности, выдвинутые Россией, которые «не устраивают США», заявила Шерман. В частности, по её словам, Соединённые Штаты не позволят никому «захлопнуть» политику «открытых дверей» НАТО.

«Мы не будем отказываться от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, желающими работать с США. И мы не будем принимать решения об Украине без Украины, о Европе без Европы или о НАТО без НАТО», — подчеркнула она.

Кроме того, Шерман заявила, что отсутствие своих агрессивных намерений против Украины Москва может доказать путём «деэскалации» и возвращения в казармы войск, якобы сосредоточенных вдоль украинских границ.

В ответ в посольстве РФ в США отметили, что не понимают логику Шерман, которая заявляет, что России следует вернуть свои войска в казармы, либо рассказать США, какие учения проводятся и какова их цель, в условиях, когда Вашингтон не намерен обсуждать с Россией численность своих военных в Европе.

«Это наш выбор — где и когда проводить военные учения на нашей национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это отвечает интересам безопасности России», — говорится в заявлении посольства, опубликованном на официальной странице дипведомства в Twitter.

It is our choice where and when to conduct military exercises on our national territory. We will continue to conduct them because it meets Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





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