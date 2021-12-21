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«Сняли все разногласия»: Минцифры готово представить Кремлю проект указа об электронных паспортах

21 декабря 2021, 10:45  •  94 • В России
На этой неделе Минцифры внесёт на рассмотрение администрации президента России проект указа об электронных паспортах, заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, все разногласия по документу были урегулированы. Ранее он сообщал, что документ, удостоверяющий личность, будет представлен в двух вариантах (смарт-карта и приложение с QR-кодом). Запуск пилотного проекта запланирован до конца 2022 года в трёх субъектах РФ. Помимо этого, с 29 декабря трудовым мигрантам в России станут выдавать патенты в форме карты с чипом.
 
globallookpress.com
 

Проект указа о выдаче россиянам электронных паспортов готов, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. По его словам, документ будет внесён на рассмотрение в администрацию президента на этой неделе.

«Сняли все разногласия... Всё урегулировали», — цитирует Шадаева РИА Новости.

В октябре глава Минцифры сообщал, что запуск электронного паспорта гражданина РФ планируется до конца 2022 года в трёх субъектах РФ. Документ, удостоверяющий личность, будет представлен в двух вариантах — смарт-карта и приложение с QR-кодом.

«На текущий момент, мне кажется, мы вышли уже на набор согласованных решений — как технических, так и политических. У нас согласован системный проект, как электронный паспорт запускать», — говорил он.

В сентябре начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова указывала, что в Министерстве готовы к введению на территории России электронных паспортов и ожидают информации от Минцифры.

«Цель — чтобы удобно было для гражданина использовать этот документ, чтобы содержащий электронный носитель отражал ту информацию или те документы, которые есть у гражданина», — поясняла она.

Ещё ранее в МВД подчёркивали, что смарт-карта, как и дополняющее её мобильное приложение, «станет ключом» к государственным и коммерческим услугам — при совершении различных операций не будет требоваться каждый раз вбивать свои данные.

На пластиковую карточку формата банковской будут нанесены фотография гражданина, его ФИО и дата рождения. Также она будет содержать чип с персональными и биометрическими данными владельца, включая изображение его лица и отпечатки двух пальцев. К тому же электронный паспорт будет отличаться более высокой степенью защищённости, практичностью и износостойкостью, а при утере появится возможность быстрой блокировки.

В ноябре правительство России утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации социальной сферы. В частности, планируется создание единой централизованной цифровой платформы, в рамках которой будет обеспечена возможность простого и быстрого начисления мер поддержки без предоставления справок и бумажных документов.

«Главная задача — усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений за счёт использования искусственного интеллекта, технологий анализа и обработки больших данных. Сделать помощь государства более адресной и проактивной, чтобы человек получал её без лишней волокиты и обращений в ведомства, быстро и удобно», — говорил премьер-министр Михаил Мишустин.

Цифровой патент для трудовых мигрантов

Со среды, 29 декабря, трудовые мигранты в России начнут получать патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук её владельца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ, подписанный министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

Как следует из документа, карта будет иметь размер 8,5 на 5,3 см, на лицевой стороне будут размещены: фотография, ФИО владельца, дата рождения, гражданство, серия и номер документа, удостоверяющего личность, профессия, ИНН, а также серия и номер патента.

На оборотной стороне — наименование субъекта РФ, на территории которого его владелец работает, кем и когда выдан патент. Там также будет находиться QR-код с информацией о владельце патента.

Также на russian.rt.com Патенты для трудовых мигрантов в России будут содержать чипы с отпечатками их пальцев

О том, что МВД разрабатывает цифровые патенты для трудовых мигрантов, сообщалось в апреле 2021 года. В июне в министерстве рассказали о проекте закона, в рамках которого иностранных граждан при въезде в РФ обяжут подписывать «соглашение о лояльности», касающееся правил пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности. Пояснялось, что соглашение предполагается использовать «как меру административного воздействия профилактического характера».

В ноябре председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. По его словам, введение подобной меры обусловлено ростом числа противоправных действий со стороны мигрантов, в частности тяжких и особо тяжких преступлений. Как указали в СК, за первое полугодие 2021 года было расследовано 19 тыс. преступлений, совершённых иностранцами, что превышает показатели 2020-го за аналогичный период (более 17 тыс. преступлений).

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