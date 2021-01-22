Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую прав...
Главная / Политика

СНВ-3 продлят по максимуму: Псаки обнаружила "якорь стабильности" между США и РФ

22 января 2021, 12:10  •  96 • Политика
СНВ-3 продлят по максимуму - ещё на пять лет. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки внезапно обнаружила "якорь стабильности" между США и Россией. Без неловкости не обошлось.
21 января в ходе очередного брифинга был задан вопрос о перспективах продления СНВ-3 - Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Псаки отметила, что это соглашение "отвечает интересам национальной безопасности" Соединённых Штатов. Она охарактеризовала нынешние отношения с Россией как серьёзное противостояние.
"Это единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, и это якорь стратегической стабильности между двумя нашими странами", - добавила пресс-секретарь.
Она подтвердила, что СНВ-3 продлят по максимуму. США нацелились на пятилетний срок. В соглашении указано, что это возможно, отметила Джен Псаки. При этом она выразила сомнение, что об этом кто-либо уведомил Россию.
СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года, если не будет продлён. Ранее стало известно, что Джо Байден намерен это сделать. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Кремль приветствует такое решение.
Договор СНВ-3 двусторонний. Он предполагает сокращение количества развёрнутых стратегических ядерных вооружений как США, так и Россией. Документ подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году, но в силу он вступил лишь в феврале следующего года.
Согласно одному из положений документа, 10-летнее соглашения после окончания его действия может быть продлено ещё на пять лет. Но для этого обе стороны должны выразить на это согласие.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
22 января 2021, 01:10
"У нас что, 30% инфляция?": Два региона России не выдержали роста цен. Протесты не стихают
22 января 2021, 04:50
Военный эксперт назвал смертельную ошибку США: "Атака "Посейдонов" будет скрытной и внезапной"
22 января 2021, 01:10
"Бог есть?", "Чей Крым?": Новым депутатам Госдумы предстоит народный отбор
22 января 2021, 08:30
"Добрая воля была нарушена": Албания высылает дипломата России из-за COVID-19?
22 января 2021, 01:10
Из посла в генералы: Путин назначил Бабича замглавой ФСВТС
22 января 2021, 01:10
Пашинян пригрел экс-министра из "соровского гнезда"
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 января 2021, 01:10
"У нас что, 30% инфляция?": Два региона России не выдержали роста цен. Прот...
22 января 2021, 04:50
Военный эксперт назвал смертельную ошибку США: "Атака "Посейдонов" буд...
22 января 2021, 09:25
«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО
22 января 2021, 01:10
"Бог есть?", "Чей Крым?": Новым депутатам Госдумы предстоит народ...
22 января 2021, 08:30
"Добрая воля была нарушена": Албания высылает дипломата России из-за COVID-...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2021, 21:30
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
18 января 2021, 03:40
Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секретный разговор" Путина и Меркель
18 января 2021, 00:55
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стали «молчунами»
18 января 2021, 22:55
Навальный призвал народ выходить на улицы. В ответ его осадили: "Извини, Лёша…"
16 января 2021, 04:00
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом доме не увидели"
17 января 2021, 16:40
Журналист стёр улыбку с лица Гордона заявлением о Крыме: "Как ни больно это украинцам"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.