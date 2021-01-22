СНВ-3 продлят по максимуму: Псаки обнаружила "якорь стабильности" между США и РФ

21 января в ходе очередного брифинга был задан вопрос о перспективах продления СНВ-3 - Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Псаки отметила, что это соглашение "отвечает интересам национальной безопасности" Соединённых Штатов. Она охарактеризовала нынешние отношения с Россией как серьёзное противостояние.

"Это единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, и это якорь стратегической стабильности между двумя нашими странами", - добавила пресс-секретарь.

Она подтвердила, что СНВ-3 продлят по максимуму. США нацелились на пятилетний срок. В соглашении указано, что это возможно, отметила Джен Псаки. При этом она выразила сомнение, что об этом кто-либо уведомил Россию.

СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года, если не будет продлён. Ранее стало известно, что Джо Байден намерен это сделать. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Кремль приветствует такое решение.

Договор СНВ-3 двусторонний. Он предполагает сокращение количества развёрнутых стратегических ядерных вооружений как США, так и Россией. Документ подписали президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году, но в силу он вступил лишь в феврале следующего года.

Согласно одному из положений документа, 10-летнее соглашения после окончания его действия может быть продлено ещё на пять лет. Но для этого обе стороны должны выразить на это согласие.