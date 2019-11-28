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Снова-здорово: Россия и Украина подпишут новый контракт по газу?

28 ноября 2019, 10:54  •  200 • В мире
Похоже, президенты России и Украины решили договориться об этом напрямую
Автор:
Бологой Александр
По косвенным признакам
Сразу несколько симптомов свидетельствуют о том, что тупик в газовых отношениях между Россией и Украиной в скором времени вновь будет преодолён. В понедельник вечером, чуть ли не ночью, Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. Путин на звонок откликнулся, подтвердив тем самым то, что он заявлял раньше: готовность говорить с любым руководителем Украины, кроме Порошенко.
В сообщениях украинской стороны об этом диалоге сначала делался упор на том, что Зеленский, дескать, потребовал вернуть всё, что было снято с катеров ВМСУ, возвращённых недавно украинской стороне, «и даже больше». И вскользь говорилось о том, что в ходе беседы были затронуты вопросы энергетической сферы. Российская сторона в информации о прошедшей беседе с самого начала делала упор на диалог по вопросам энергоресурсов. Позднее это подтвердил и находившийся в Эстонии президент Украины Владимир Зеленский.
Мы обсуждали вопрос с Путиным, что заканчивается год и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины – это энергетическая безопасность для всей Европы,
– заявил Зеленский на совместном брифинге с президентом Эстонии по итогам переговоров.
В. Зеленский. Фото: Guo Chunju / Globallookpress
Обратите внимание на слова «долгосрочный газовый контракт, транзитный договор». Но поговорим об этом несколько позже. Сейчас же обратим взор на Москву. Во вторник, после прошедшего накануне телефонного разговора с Зеленским, президент России Владимир Путин вызвал к себе министра энергетики России Александра Новака и главу «Газпрома» Алексея Миллера. И вряд ли это можно счесть простым совпадением. Тем более что по итогам беседы за закрытыми дверями Миллер тоже сделал заявление. И не только о том, сколько газа закачано «Газпромом» в связи с наступившим отопительным сезоном в хранилища и как этот сезон проходят регионы.
«По указанию президента «Газпром» уже направил украинской стороне официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению действующего и по заключению контракта на поставку газа на Украину, – объявил Миллер. – Украина в настоящее время переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем. В частности, на Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор ещё не проведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определённые сроки».
Трудности технического характера могут быть преодолены при желании обеих сторон. И оно, похоже, появилось. Тем более что, хотя обе стороны всячески хорохорились, понятно, что прекращение транзита через Украину в условиях задержки ввода в строй «Северного потока – 2» пусть и обрекло бы украинскую ГТС на ржавление и растаскивание в металлолом, но и для России на какое-то время создало бы проблемы. И репутационные, и даже финансовые. Поскольку западные партнёры вряд ли отказались бы от искушения оштрафовать «Газпром» за несоблюдение графика и объёма поставок и выставить российский концерн на деньги. «Газпрому» в таких условиях пришлось бы для соблюдения условий контрактов закупать недостающие объемы газа на спотовом рынке. И сами закупки такого газа, который обязательно подскочил бы в цене в условиях повышенного спроса, и доставка его влетели бы в немалую копеечку. Так что новый контракт – лучший выход для всех в таких условиях.
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Фото: kremlin.ru
Вопрос – что это будет за контракт и на каких условиях Украина не прекратит быть транзитером, да и сама получит газ без проблем.
Сётрам по серьгам
По всей видимости, речь идёт уже о контракте не на один год. Обратили же уже внимание на слова «новый долгосрочный». С другой стороны, Россия не меняла свои позиции по условию «обнуления претензий» и прекращения разбирательств. В ситуации, когда эти споры далеко не завершены, а суть разногласий сводится к двум с хвостиком миллиардам долларов, обнуление претензий – гораздо меньшая цена вопроса, чем теряемые деньги при продолжении конфликта. Россия, действительно, настаивала на продлении действия контракта по транзиту газа на год, но это относилось к Украине, настроенной враждебно, с кучей претензий к российской стороне и в условиях отсутствия контракта на прямые поставки Киеву. С учётом изменившихся обстоятельств иные варианты, как говорится, не исключаются.
Газ Украине будет предоставляться со скидкой от европейской цены, как и предлагала российская сторона раньше. И, скорее всего, на условиях предоплаты за согласованный предварительными заявками объём при общем обозначении годовых поставок с той или иной степенью обязательности выкупа и поставок. Вряд ли в таких условиях Украина будет иметь право и возможности для повышения тарифного транзита.
Впрочем, низкая цена поставки российского «голубого топлива» украинскому «Нафтогазу» вовсе не означает, что сам газ подешевеет для украинского населения. Это вопрос уже не поставок, а обязательств Украины по достижению рыночных тарифов на Украине перед третьими лицами, в том числе перед МВФ.
Собственно говоря, это уже подтвердил и украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
«Если мы будем иметь сниженную цену, – потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, – мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать в рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через любые другие инструменты для покрытия субсидий или на другие социально важные меры», – заявил Оржель.
А. Оржель. Фото: Tarasov / Globallookpress
Переводим на простой язык: «Мы готовы закупать российский газ напрямую. Сэкономленные благодаря скидке «Газпрома» средства пойдут вам, украинцы, в том числе и на субсидии. Так что поддержите идею»,
– прокомментировал заявление профильного министра киевский телеграм-канал Klymenko Time и выдал свой инсайд от «заслуживающих доверия источников»:
«Есть информация, что украинская и российская стороны готовят встречу двух лидеров тет-а-тет на саммите "нормандской четвёрки". И там вопрос газа будет приоритетным. Теоретически Украина действительно готова пойти на прямые закупки российского топлива у "Газпрома", подавая этот шаг как компромиссный и требуя взамен долгосрочный контракт на транспортировку российского газа. И пока тот же Витренко из "Нафтогаза" своими заявлениями играет роль "плохого копа", в профильном министерстве показывает куда более компромиссные варианты… Грядёт большой договор по газу между Украиной и Россией. Теперь это всё становится совершенно очевидным и видно даже невооружённым глазом».
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Будут пускать эти деньги на субсидии населению, ещё на какие-то социальные цели, или же станут усиленно набивать себе карманы – это тоже вопрос не России, а взаимоотношений властей Украины со своим народом.
Сильно похоже на то, что на встрече "нормандской четвёрки" Зеленский вынужден будет принять российские условия по транзиту газа. Ну, вообще, для Украины это хорошо,
– согласен с Klymenko Time одесский блогер и главред интернет-издания «Таймер» Юрий Ткачев.
Фото: Jan Koller / Globallookpress
Благостный исход?
А что же тогда с «Северным потоком – 2»? Неужели он останется недостроенным или перейдёт в раздел «долгостроев», который будет доводиться ни шатко ни валко? Ни в коем случае. Наоборот, с одной стороны, очевидно, что при таком раскладе Украина должна будет взять на себя какие-то обязательства перестать ставить палки в колёса достройке «Северного потока – 2». Это раз. И строительство его будет закончено в максимально сжатые сроки. Потому что Украина Украиной, но в США не отказались от идеи навязать Европе дорогой «демократический» сжиженный американский газ вместо дешёвого, но «тоталитарного» российского. И заработает он обязательно, как только сможет, пусть и не на полную силу, но как минимум в безубыточном режиме.
Кстати, помимо поставок газа напрямую Украине из России наверняка и объём транзита через украинскую ГТС будет определён, хоть и не в прежних объёмах, но в достаточных для того, чтобы Киев, наверное, не жировал, но и не делал это себе в убыток. А получал какую-то прибыль, достаточную для поддержания ГТС в нормальном рабочем состоянии.
Потому что в этой системе участвует не только российский «Газпром», но и западные компании. Потому что для Германии очень привлекательно стать главным газовым хабом для Северной и Центральной Европы. А ещё по той причине, что никто не даст гарантий относительно того, какие процессы будут происходить на той же Украине завтра, и не даст гарантии, что она не взбрыкнет в очередной раз. В связи с последним обстоятельством наверняка в новых контрактах будут прописаны условия и наступления обстоятельств форс-мажора, и условий, когда договор прекращает своё действие, и с какими последствиями для каждой из сторон.
Не исключено, кстати, что подписание таких договоров будет встречено определёнными кругами на Украине откровенно враждебно и они постараются сделать всё, чтобы сорвать его выполнение. Но в таком случае – извините, мы совсем не виноваты, что в Киеве правая рука левую не ведает.
Фото: Stefan Sauer / Globallookpress
Последние новости придают особую пикантность нынешним заявлениям руководства «Нафтогаза Украины» о том, что исполнилось ровно четыре года с того момента, как Незалежная перестала импортировать газ из страны-агрессора.
Увы, господа Витренко и Коболев, юбилея, похоже, не будет.

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