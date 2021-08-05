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Снова здоровье: как партии будут обеспечивать безопасность выборов

05 августа 2021, 18:20  •  88 • Политика
«Партия пенсионеров», «Зеленая альтернатива» и «Партия роста» 5 августа присоединились к соглашению «Единой России» о безопасных выборах. Поставившие свои подписи лидеры политических сил сообщили «Известиям» о важности соблюдения всех правил, однако отметили необходимость дополнить текст соглашения. В «Зеленой альтернативе» считают нужным прописать ответственность партий за невыполнение пунктов документа. В «Партии пенсионеров», предлагают дополнить содержание тезисом о соблюдении правил в течение всей избирательной кампании. А в «Партии роста» призвали ЦИК рассмотреть возможность переноса выборов на декабрь при ухудшении ситуации с COVID-19.

Новички в безопасности

Еще три политические силы присоединились к соглашению единороссов о безопасных выборах. 5 августа в Центризбиркоме прошла церемония с участием «Единой России», а также «Партии пенсионеров», «Партии роста» и «Зеленой альтернативы». В начале встречи зампред ЦИК Николай Булаев поблагодарил политсилы за ответственный подход к обеспечению безопасного хода кампании. «Это задача не просто важная — она общегосударственная», — подчеркнул он.
— Впервые в истории избирательная кампания проходит в таких сложных условиях. Сохраняется серьезная нагрузка на систему здравоохранения. Вне зависимости от наших с вами политических взглядов, мы договариваемся о том, что участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности наших граждан, — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
20 июля члены «Единой России» обратились ко всем политическим партиям и другим участникам избирательного процесса с призывом подписать соглашение об обеспечении санитарной безопасности на выборах. «Всех участников предвыборной гонки кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдать требования региональных властей и санитарных властей РФ», — призывал Андрей Турчак. Также всем участникам процесса рекомендовано пройти вакцинацию от коронавируса.
Это соглашение предполагает взятие политическими силами на себя «добровольных и осознанных обязательств» по организации избирательного процесса, отмечали в «Единой России». Договоренность, в частности, подразумевает уменьшение количества массовых мероприятий и перенос большей части из них в виртуальную среду. За инициативу высказался и член «федеральной пятерки» «Единой России», главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. 27 июля инициативу ЕР также поддержали такие политические силы, как ЛДПР, «Родина», «Гражданская платформа», «Новые люди» и «Зеленые».
— Любые выборы — это накал политической борьбы и вместе с тем обращение к избирателям. Это требует мужественного решения со стороны политсилы. Потом каждое действие будет на виду у другой партии, будет возможность сделать упрек. У каждой партии есть свой электорат, который нужно не только мобилизовать, но и защитить. Солидные партии должны вести себя солидно и уважать своего избирателя, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Конструктивные предложения

Вновь присоединившиеся к соглашению политсилы рассказали «Известиям» о важности соблюдения всех мер безопасности на грядущих выборах. Тем не менее, в «Партии пенсионеров» высказались за изменение отдельных пунктов документа.
Наша партия считает, что не только 19 сентября нужно соблюдать достигнутые сегодня договоренности, а в период всей избирательной кампании, в том числе до дня голосования, на удаленных территориях. Мы бы предложили добавить этот пункт в соглашение, — отметил в разговоре с «Известиями» председатель центрального совета политсилы Владимир Бураков.
Также, по его мнению, человек должен принимать решение о согласии на прививку, исходя из заключения врача и состояния здоровья. «Здесь ни о каком принуждении речь идти не может», — добавил Бураков.
В «Зеленой альтернативе» коронавирус назвали общей бедой, с которой можно справиться только сообща.
Я бы добавил какую-то ответственность для партий. Потому что соглашение носит достаточно рамочный характер. Мы просто обязались друг перед другом соблюдать эти правила. Но в целом там добавлять нечего, оно достаточно широкое, — сказал «Известиям» лидер партии Руслан Хвостов.
Зампред «Партии роста» Сергей Демин на мероприятии в ЦИК также рассказал о том, что политсила разделяет ответственность за здоровье и жизнь граждан.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
— Эффект от подписанного соглашения и принятых мер может быть неполным, если будет ухудшение эпидемиологической ситуации. Мы предлагаем рассмотреть, как вариант, возможность переноса выборов с сентября на декабрь. Особое мнение мы изложили в письме, которое направляем в ЦИК, — отметил представитель партии.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно опровергала слухи о возможном переносе думских выборов. «Никаких обсуждений по поводу переноса выборов не ведется. Выборы назначены, избирательный процесс запущен», — подчеркивала она.
После вступительных речей Андрей Турчак предложил лидерам партий поставить подписи под соглашением и обещал дополнительно обсудить предложения, которые были сделаны во время встречи.
Единый день голосования будет проводиться в течение трех суток — с 17 по 19 сентября 2021 года. Россиянам предстоит избрать депутатов Госдумы, руководителей 12 субъектов Федерации (в девяти пройдут прямые выборы глав, еще в трех — проведут голосование в парламенте), а также членов законодательных органов в 39 регионах России.
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