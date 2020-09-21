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Снова война в Карабахе? В Баку сделали тревожное заявление

21 сентября 2020, 12:15  •  105 • В мире
Власти Армении концентрируют свои вооружённые силы неподалёку от линии соприкосновения в районе карабахского конфликта. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В интервью азербайджанским телевизионным каналам Ильхам Алиев высказал предположение, что Ереван "готовится к новой войне". А стягивание военных на указанных территориях он считает "провокацией ради эскалации" незатухающего конфликта.
Он также отметил "незаконное заселение территорий Нагорного Карабаха", которое проводит Армения. По словам азербайджанского лидера, такие действия Армении "вступают в противоречие с существующими международными конвенциями".
Говоря о столкновениях на границе с Арменией летом текущего года, Алиев отметил, что такая ситуация складывается "вследствие провокации Еревана".
"Я говорил и тогда, говорю и сегодня: у нас нет никаких военных целей на территории Армении, при желании мы могли бы перейти на территорию Армении, у нас были для этого все военные возможности", - подчеркнул Ильхам Алиев
Ранее военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в разговоре с Царьградом предположил, что обострение отношений между Арменией и Азербайджаном может быть делом рук США. Не исключено, что Соединённые Штаты пытаются втянуть Россию в ещё один конфликт. Это будет четвёртый локальный конфликт, в который так или иначе окажется вовлечена Москва, если учитывать Сирию, Ливию и Донбасс.
В этом и заключается тактика США, полагает Баранец. Заставить Россию разрываться сразу на несколько направлений и ухудшить тем самым её экономическое положение, потому что "извините, но снаряды тоже стоят денег".

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