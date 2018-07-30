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Снова в пользу Москвы: Россия выиграла в ВТО второй за месяц торговый спор с Украиной

30 июля 2018, 18:24  •  89 • Украина
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО). Претензии Киева к Москве по поводу необоснованного ограничения импорта вагонов украинского производства третейская группа ВТО признала несправедливыми. При этом окончательный вердикт по иску будет вынесен в течение 60 дней. Это уже второе за месяц решение в пользу России по спору между двумя государствами — 20 июля международные эксперты сочли нарушением правил ВТО повышение Украиной пошлин на ввоз энергоносителя нитрата аммония из РФ. Ещё два иска, касающихся торговли Москвы и Киева, остаются на рассмотрении в организации.
 
Штаб-квартира ВТО в Женеве © Denis Balibouse Reuters
 

Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации. Киев обвинял Москву в якобы необоснованном ограничении импорта железнодорожных вагонов и стрелочных переводов украинского производства. По уверениям Киева, это повлекло серьёзные финансовые потери. Однако третейская группа ВТО признала претензии Киева несправедливыми. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства экономического развития России.

«Мы подтверждаем (что арбитраж ВТО встал на сторону РФ. — RT)», — отметили в ведомстве.

Киев подал иск против РФ в октябре 2015 года. По мнению истца, Россия с 2013 года аннулировала необходимые для ввоза вагонов и стрелочных переводов сертификаты ряда украинских предприятий, в частности Крюковского вагоностроительного завода, Днепропетровского завода стрелочных переводов и Харьковского машиностроительного завода. В результате, по данным Киева, экспорт соответствующей продукции в РФ снизился с $1,7 млрд в 2013 году до $51 млн за первые 7 месяцев 2015 года. 

О том, что Москва отрицает обвинения в ограничениях деятельности украинских предприятий, сказали в Минэкономразвития ещё в день подачи Украиной иска. Первый заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачёв тогда подчеркнул, что для анализа ситуации привлекли независимых экспертов, а все действия будут предприниматься в соответствии с регламентом ВТО.  

«Проведен первый экспресс—анализ данной ситуации нашими специалистами, в том числе с привлечением независимых экспертов. Но для выработки стратегии и тактики в этом вопросе нужно чуть большее время. Мы в любом случае будем действовать в соответствии с жестким регламентом ВТО», — цитирует его ТАСС 

Спорная торговля

Это уже второй за месяц торговый спор между двумя государствами в ВТО, завершившийся в пользу Москвы. Первый иск касался увеличения Украиной ввозных пошлин на энергоноситель нитрат аммония. В июле 2014 года Киев принял решение о повышении антидемпинговых сборов на пять лет. Представители России, подав в мае 2015 года иск в ВТО, отметили, что Украина, вводя ограничения, руководствовалась стоимостью нитрата аммония не на российском рынке, а на рынке стран Европейского союза.

  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

20 июля 2018 третейская группа признала большинство российских претензий обоснованными и заявила, что эти пошлины не соответствующими нормам ВТО. Более того, представители организации признали, что и Евросоюз, применяя для формирования цены на энергоносители метод «энергокорректировок», нарушает регламент организации. В Министерстве экономического развития РФ выразили надежду, что аналогичный спор с ЕС также разрешится в пользу Москвы.

При этом в общей сложности в ВТО было представлено четыре иска по торговому спору между Россией и Украиной. Ещё два рассматриваются организацией в данный момент.

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Так, претензии Киева касаются транзита украинских товаров по территории РФ. Согласно украинской позиции, Россия якобы необоснованно ввела ограничение на международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через Россию. На данный момент все перевозки могут осуществляться только через Белоруссию.

Предъявленный Москвой иск касается вводимых Украиной санкций и ограничений.  Россия оспаривает более 10 законодательных и нормативных актов, принятых президентом, правительством, парламентом и другими украинскими ведомствами с 2014 года в отношении российских компаний.

При этом меры по ограничению товаропотока из Украины в Москве объясняют необходимостью «защитить» отечественного производителя. Угроза нечестной конкуренции со стороны украинских компаний связана с созданием в 2016 году зоны беспошлинной торговли между Украиной и Евросоюзом. Так, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указывал, что после формирования зоны свободной торговли между Украиной и ЕС возникает «угроза реэкспорта товаров из третьих стран под видом украинских» в страны СНГ, с которыми у Киева также подписан договор о беспошлинном ввозе товаров.

«С 1 января 2016 года будет повышен уровень таможенно—тарифной защиты в отношении Украины. Для нее вместо нулевых ставок таможенных пошлин начнет действовать режим наибольшего благоприятствования», — отмечал тогда глава правительства.

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