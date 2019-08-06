Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китай сам роняет юань назло США, это "серьёзное нарушение" - Дональд Т...
Захарова не напугала? МИД Германии не стал менять свою позицию по "мирным м...
Алексиевич решила хайпануть и заявила, что "ИЗ ЭТИХ" (Руслан Осташко)
"Более напористая сверхдержава": Генсек НАТО по-своему решил объяснить...
Главная / В мире

Снова сработали "северокорейские Искандеры": Сеул заявил о запуске Пхеньяном двух "неопознанных снарядов".

06 августа 2019, 07:39  •  62 • В мире
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР в ночь на вторник, 6 августа, провела запуск двух "неопознанных снарядов". Предполагается, что это были испытания баллистических ракет, которые уже получили негласное название "северокорейские Искандеры".
По данным агентства Ренхап, запуск производился с восточного побеежья провинции Южная Хванхэ. При этом ракеты-носители улетели в направлении Восточного моря.
"Наши войска поддерживают свою готовность, отслеживая тенденции подготовки к дополнительным пускам", - говорится в сообщении комитета.
Пока в южнокорейском разведуправлении проводят тщательный анализ дальности и скорости полета ракет. Уже высказано предположение, что были проведены испытания двух баллистических ракет малого радиуса действия нового типа, которые получили негласное название "северокорейский Искандер", пишет 360.tv.
На эту информацию отреагировали в Токио. По словам главы министерства обороны страны, подобные запуски являются "серьезной угрозой и вызовом" для Японии. В то же время, в японском оборонном ведомстве ответили, что границ страны снаряды не достигли.
Напомним, это четвертый запуск, произведенный КНДР за две недели. Предыдущий запуск был зафиксирован 2 августа с восточного побережья Северной Кореи, откуда ракеты улетели в сторону Японского моря. Пуском в тот день руководил лично Ким Чен Ын.
Учитывая, что во время испытаний, которых проводил Сеул, были запущены ракеты малой дальности, особой критики у президента США это не вызвало. В своем мироблоге в Twitter Дональд Трамп отметил, что "нарушения сингапурского рукопожатия" он в этом не усматривает.
Тем не менее ООН запрещает КНДР проводить испытания подобного рода, из-за чего на Сеул были ранее наложены санкции, инициатором которых был Вашингтон.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
05 августа 2019, 21:39
«Опасаются потерять контроль над ситуацией»: чем вызвано очередное обострение отношений США и Турции
06 августа 2019, 04:24
"Пусть уберут свои провокационные плакаты": В Венгрии призвали к бойкоту Coca-Cola из-за пропаганды секс-меньшинств
06 августа 2019, 04:24
Четыре сценария для «русского шпиона» Альгирдаса Палецкиса, антифашиста из Литвы
05 августа 2019, 15:09
«В плену рестрикций»: Минфин США назвал дату вступления в силу новых антироссийских санкций
05 августа 2019, 15:24
Дайджест СМИ: Массовая стрельба в США, операция Турции в Сирии, протесты в Гонконге
06 августа 2019, 00:54
«Подготовка к выходу из договора»: почему США предлагают расширить число участников СНВ-III
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2019, 01:09
Болгария и Румыния в ЕС: Попрошайки и проститутки (Голос Германии)
06 августа 2019, 00:54
«Улучшает положение соотечественников»: как изменится миграционное законодательство в...
06 августа 2019, 01:09
Захарова не напугала? МИД Германии не стал менять свою позицию по "мирным митинг...
06 августа 2019, 04:24
Бессрочным перемирием и не пахнет: ВСУ расстреляли из пулеметов школу в Горловке
06 августа 2019, 00:54
«Не спешат на помощь»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о позиции союзников С...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2019, 21:09
Рейтинг президента падает. Почему народ не верит Путину?
31 июля 2019, 14:54
Заседание по Донбассу началось в Минске
01 августа 2019, 16:54
На Украине разбили памятники участвовавшим в конфликте в Донбассе
03 августа 2019, 03:09
Записки киевлянки: В Киеве в шоке от цен на хлеб и думают про третий Майдан
04 августа 2019, 00:24
Зубы "обломали" и французы, и британцы, и немцы: Швейцарец доказал, Крым - русский навсегда
01 августа 2019, 04:09
Набитый трупами борт или попытка убить Путина? В деле MH17 Малайзия вступилась за Россию, подставив "ножку" США
03 августа 2019, 04:54
Россияне требуют разогнать митинги, а укры расстроились из-за дня ВМФ (Геополитика.Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.