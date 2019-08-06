Снова сработали "северокорейские Искандеры": Сеул заявил о запуске Пхеньяном двух "неопознанных снарядов".

По данным агентства Ренхап, запуск производился с восточного побеежья провинции Южная Хванхэ. При этом ракеты-носители улетели в направлении Восточного моря.

"Наши войска поддерживают свою готовность, отслеживая тенденции подготовки к дополнительным пускам", - говорится в сообщении комитета.

Пока в южнокорейском разведуправлении проводят тщательный анализ дальности и скорости полета ракет. Уже высказано предположение, что были проведены испытания двух баллистических ракет малого радиуса действия нового типа, которые получили негласное название "северокорейский Искандер", пишет 360.tv.

На эту информацию отреагировали в Токио. По словам главы министерства обороны страны, подобные запуски являются "серьезной угрозой и вызовом" для Японии. В то же время, в японском оборонном ведомстве ответили, что границ страны снаряды не достигли.

Напомним, это четвертый запуск, произведенный КНДР за две недели. Предыдущий запуск был зафиксирован 2 августа с восточного побережья Северной Кореи, откуда ракеты улетели в сторону Японского моря. Пуском в тот день руководил лично Ким Чен Ын.

Учитывая, что во время испытаний, которых проводил Сеул, были запущены ракеты малой дальности, особой критики у президента США это не вызвало. В своем мироблоге в Twitter Дональд Трамп отметил, что "нарушения сингапурского рукопожатия" он в этом не усматривает.

Тем не менее ООН запрещает КНДР проводить испытания подобного рода, из-за чего на Сеул были ранее наложены санкции, инициатором которых был Вашингтон.