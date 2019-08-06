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Снова сработали "северокорейские Искандеры": Сеул заявил о запуске Пхеньяном двух "неопознанных снарядов".
06 августа 2019, 07:39 • 62 • В мире
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР в ночь на вторник, 6 августа, провела запуск двух "неопознанных снарядов". Предполагается, что это были испытания баллистических ракет, которые уже получили негласное название "северокорейские Искандеры".
По данным агентства Ренхап, запуск производился с восточного побеежья провинции Южная Хванхэ. При этом ракеты-носители улетели в направлении Восточного моря.
Пока в южнокорейском разведуправлении проводят тщательный анализ дальности и скорости полета ракет. Уже высказано предположение, что были проведены испытания двух баллистических ракет малого радиуса действия нового типа, которые получили негласное название "северокорейский Искандер", пишет 360.tv.
На эту информацию отреагировали в Токио. По словам главы министерства обороны страны, подобные запуски являются "серьезной угрозой и вызовом" для Японии. В то же время, в японском оборонном ведомстве ответили, что границ страны снаряды не достигли.
Напомним, это четвертый запуск, произведенный КНДР за две недели. Предыдущий запуск был зафиксирован 2 августа с восточного побережья Северной Кореи, откуда ракеты улетели в сторону Японского моря. Пуском в тот день руководил лично Ким Чен Ын.
Учитывая, что во время испытаний, которых проводил Сеул, были запущены ракеты малой дальности, особой критики у президента США это не вызвало. В своем мироблоге в Twitter Дональд Трамп отметил, что "нарушения сингапурского рукопожатия" он в этом не усматривает.
Тем не менее ООН запрещает КНДР проводить испытания подобного рода, из-за чего на Сеул были ранее наложены санкции, инициатором которых был Вашингтон.
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