Снова смерть и разрушения: ВСУ нанесли массированный удар по Донецку

ВСУ нанесли новый массированный удар по Донецку. Снова в столице ДНР смерть и разрушения. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, под обстрелом погиб мужчина и были разрушены три жилых дома.

По данным представительства республики в СЦКК, ВСУ нанесли по Донецку удар с применением крупнокалиберных миномётов, АГС, крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия. Под обстрелом боевиков оказались Донецк, Старомихайловка, Лозовое, Весёлое и Ясное.

По предварительной информации наблюдателей, в результате обстрела ВСУ погиб мужчина 1962 года рождения.

"В результате обстрелов со стороны ВФУ повреждения получили жилые дома по следующим адресам: г. Донецк, ул. Новороссийская, 15 - повреждено остекление жилого дома; г. Донецк, ул. Новороссийская, 17 - повреждено остекление жилого дома; н.п. Старомихайловка, ул. Жуковского, 33 - повреждено остекление жилого дома", - говорится в сообщении.

Подробности уточняются.