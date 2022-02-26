Снова санкции: Вашингтон внес в список Путина и Лаврова

Белый дом присоединился к санкциям Евросоюза и Великобритании против президента и главы МИД России.

США вслед за Великобританией и ЕС решили ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

О решении Белого дома заявила на брифинге представитель администрации Байдена Джен Псаки. По ее словам, США присоединяются к введенным ранее санкциям "наших европейских союзников".

По ее словам, также американские санкции коснутся членов Совета безопасности России.

Страны Запада последовательно вводят санкции против России, начиная с момента вооруженного госпереворота на Украине в 2014 году.

После решения России признать независимость ЛНР и ДНР санкции были приняты против членов Госдумы.