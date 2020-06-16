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Снова русские? Парень в шапке-ушанке отругал бунтующих в США прямо в их логове
16 июня 2020, 15:00 • 79 • В мире
Парень в шапке-ушанке отругал бунтующих в США прямо в их логове. Он, в частности, отчитал одну из участниц погромов, размахивавшую американским флагом. Он нашёл её действия оскорбительными. Видеозапись их беседы распространилась в соцсетях. "Я хочу жить спокойно", - подчеркнул молодой человек.
Мужчина в шапке-ушанке публично отчитал участницу беспорядков в США. Этот случай был запечатлён на видео, ролик быстро разлетелся в соцсетях.
Девушка размахивала американским флагом в так называемой автономной зоне Сиэтла. Этот район многие бунтующие требуют признать независимым от Соединённых Штатов.
На этот жест участницы погромов неожиданно отреагировал молодой человек со стаканчиком кофе и в шапке-ушанке. Он спокойно подошёл к ней и подчеркнул, что она ведёт себя как минимум недемократично.
На других роликах можно заметить, как некоторые пытаются отнять флаг у девушки. Пользователи убеждены, что она намеренно размахивала государственной символикой, чтобы спровоцировать людей на ответные действия.
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