Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на ст...
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзву...
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фот...
Главная / В мире

Снова русские? Парень в шапке-ушанке отругал бунтующих в США прямо в их логове

16 июня 2020, 15:00  •  79 • В мире
Парень в шапке-ушанке отругал бунтующих в США прямо в их логове. Он, в частности, отчитал одну из участниц погромов, размахивавшую американским флагом. Он нашёл её действия оскорбительными. Видеозапись их беседы распространилась в соцсетях. "Я хочу жить спокойно", - подчеркнул молодой человек.
Мужчина в шапке-ушанке публично отчитал участницу беспорядков в США. Этот случай был запечатлён на видео, ролик быстро разлетелся в соцсетях.
Девушка размахивала американским флагом в так называемой автономной зоне Сиэтла. Этот район многие бунтующие требуют признать независимым от Соединённых Штатов.
На этот жест участницы погромов неожиданно отреагировал молодой человек со стаканчиком кофе и в шапке-ушанке. Он спокойно подошёл к ней и подчеркнул, что она ведёт себя как минимум недемократично.
Когда вы поднимаете этот флаг, это оскорбительно как для меня, так и для тех, кого я знаю. Я хочу спокойно жить. Я хочу, чтобы это дерьмо прекратилось, - заявил он.
На других роликах можно заметить, как некоторые пытаются отнять флаг у девушки. Пользователи убеждены, что она намеренно размахивала государственной символикой, чтобы спровоцировать людей на ответные действия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
16 июня 2020, 01:00
Что заставило Шойгу и Лаврова перенести визит в Турцию? Версия политолога Велизаде
16 июня 2020, 07:00
Крым не отпускает Украину: Создается отдельная платформа для возвращения
16 июня 2020, 01:00
Во всём виноваты евреи. В США погромщики дошли до нацизма
16 июня 2020, 07:00
СOVID-19 испытан. Дело за новым бактериологическим оружием
16 июня 2020, 05:00
Политтехнолог раскрыл "оригинальный ответ" Китая на давление США
16 июня 2020, 00:00
В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок золота - Daily Mail
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
16 июня 2020, 09:00
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой в...
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
16 июня 2020, 01:00
Что заставило Шойгу и Лаврова перенести визит в Турцию? Версия политолога Велизаде
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"
14 июня 2020, 19:00
Травля Лео Бокерии даром не прошла: Сатановский вступился и за врача, и за героя-ветерана
12 июня 2020, 20:00
Иностранные лидеры рвутся в Москву: Лавров сообщил о гостях в честь Парада
14 июня 2020, 13:00
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фото
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед за США на суде по MH17
15 июня 2020, 10:00
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
11 июня 2020, 17:00
Крымский сценарий для Донбасса может стать реальностью
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.