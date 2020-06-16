Снова русские? Парень в шапке-ушанке отругал бунтующих в США прямо в их логове

Мужчина в шапке-ушанке публично отчитал участницу беспорядков в США. Этот случай был запечатлён на видео, ролик быстро разлетелся в соцсетях.

Девушка размахивала американским флагом в так называемой автономной зоне Сиэтла. Этот район многие бунтующие требуют признать независимым от Соединённых Штатов.

На этот жест участницы погромов неожиданно отреагировал молодой человек со стаканчиком кофе и в шапке-ушанке. Он спокойно подошёл к ней и подчеркнул, что она ведёт себя как минимум недемократично.

Когда вы поднимаете этот флаг, это оскорбительно как для меня, так и для тех, кого я знаю. Я хочу спокойно жить. Я хочу, чтобы это дерьмо прекратилось, - заявил он.

На других роликах можно заметить, как некоторые пытаются отнять флаг у девушки. Пользователи убеждены, что она намеренно размахивала государственной символикой, чтобы спровоцировать людей на ответные действия.