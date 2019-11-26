Снова риск нейтрального флага: WADA "выбивает" Россию с Олимпийских игр в Токио

Россию рекомендовано отстранить от участия в международных соревнованиях на 4 года, пишет газета New York Times, отмечая, что подобные рекомендации даны комитетом по соответствию исполкому организации.

Позже информацию о рекомендации официально подтвердили и в WADA, добавив:

"Кроме того, Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года".

Если рекомендации и правда будут приняты, российские спортсмены вновь вынуждены будут выступать на ближайших Олимпийских играх под нейтральным флагом. Напомним, в следующий раз олимпийцы будут соревноваться в Токио в 2020 году.

Последний раз из-за наказания с нейтральным флагом страна разделилась на два лагеря. Одни считали, что нам в принципе не следует ехать на Игры. Другие настаивали, что нельзя портить карьеру спортсменам, и выступать следует даже без флага собственной страны.

Гендиректор РУСАДА предсказывал "тяжёлый удар"

Ранее комитет по соответствию WADA уже рекомендовал лишить статуса Российское антидопинговое агентство в связи с якобы обнаруженными изменениями в базе данных. Эти данные, напомним, российская сторона передала ещё в начале текущего года.

Судьба отечественного антидопингового агентства решится 9 декабря. Именно в этот день Всемирное антидопинговое агентство примет окончательное решение.

Но уже сейчас понятно, что если оно будет положительным, то станет беспрецедентным: наши спортсмены рискуют вообще пропустить сразу две Олимпиады - 2020 и 2022 года.

Своё мнение о будущих санкциях WADA к российским спортсменам высказал гендиректор РУСАДА Юрий Ганус в эфире радио "Комсомольская правда". Он сразу предупредил, что пророком в данном случае быть не хочет, однако предсказал для российских олимпийцев "тяжёлый удар" от Всемирного антидопингового комитета.

"Когда все услышат трагические решения по нашему спорту, то другого пути не будет - нам надо будет разобраться, кто допустил такое", - подчеркнул гендиректор РУСАДа.

Он также особо обратил внимание на тот факт, что наша страна впервые сталкивается "с таким объёмом и силой решений". "Достижения в спорте не являются проекцией достижений страны, - продолжил свою мысль Ганус. - Мы привыкли уже, что идём под нейтральным флагом".

Собеседник Тины Канделаки также пояснил, что понимает, как необходимо нашим спортсменам участвовать в Олимпиадах. На них возложена ответственность подготовиться к Играм. А вот ответственность за обеспечение этого решения лежит на чиновниках.

Мнение эксперта

Своим взглядом на происходящее ранее поделился в Facebook Андрей Митьков. Спортивный агент не сомневается в том, что "манипуляции с данными LIMS" действительно проводились. Причём, утверждает Митьков, происходило это "непосредственно перед передачей базы данных в WADA", то есть даже в январе текущего года, когда представителей международного антидопингового агентства "не пускали в лабораторию из-за несертифицированного оборудования".

По словам Митькова, "редактированию" якобы подверглись даже данные олимпийских чемпионов 2014 года, а вносились изменения не Родченковым, сбежавшим в США, или также переехавшим в Америку IT-специалистом Олегом Магичёвым, а значительно позднее.

Митьков уверен в том, что России "нечего ответить" на 31 вопрос, который направило WADA. "Я это точно знаю", - утверждает специалист.

"Никаких дискуссий и "совместной работы IT-специалистов WADA и России" не будет. Такое не прощается. Сейчас мы остались одни, совсем одни. Члены МОК на всех площадках категорически отказываются обсуждать условия или гарантии участия России в Олимпийских играх", - пишет спортивный агент.

В своей публикации Митьков уверяет, что РУСАДА "лишат статуса соответствия", несмотря на то что фактически оно ни при чём в этой ситуации, но это уже требование регламента.

Таким образом, делает вывод агент, Россия вынуждена будет пропустить летнюю Олимпиаду 2020 года в Японии, а также зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. При этом российские спортсмены снова будут приглашаться МОК в нейтральном статусе и только индивидуально.

Конечно, многие лучшие российские спортсмены никакого приглашения и вовсе не получат. И тогда, выразил Митьков уверенность, "совершенно точно полетят головы наших спортивных руководителей".

Акт Родченкова

Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) потребовало от властей США прояснить детали действия так называемого антидопингового акта Родченкова. Об этом сообщает телеканал "360".

Речь идёт о документе, который в конце октября поддержали члены Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов. Документ предполагает уголовное наказание для лиц, уличённых в подкупе с целью влиять на результаты международных спортивных соревнований. При таких сговорах предусмотрено возмещение ущерба, а информаторам гарантируется предоставление защиты.

WADA больше всего беспокоит экстерриториальный характер американского законопроекта. Дело в том, что действие акта Родченкова будет распространяться на основные международные спортивные соревнования, которые проходят по правилам антидопингового агентства.

Как заявили представители организации, они не против документа, но не понимают механизм его действия. В WADA также опровергли свою причастность к лоббированию принятия акта, указав на то, что основная часть профессионального спорта в США до сих пор не является подписантом агентства.

Угроза реальна

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус заявил о том, что у России нет шансов на участие в Олимпиаде-2020 в Токио, несмотря на получение официального приглашения. Это связано с ситуацией вокруг базы данных Московской антидопинговой лаборатории, к которой возникли претензии у WADA.

Дело в том, что в неё были внесены существенные изменения прямо перед передачей данных экспертам Всемирного антидопингового агентства в январе 2019 года. Сделано это было якобы в интересах ряда известных спортсменов.

Угрозу считают реальной и в Госдуме России.

"Поскольку мы в прошлый раз не нашли адекватного ответа на эту "олимпийскую" проблему, то нам её закономерно жизнь возвращает. И пока мы ответ не найдём, так и будет", - прокомментировал в интервью РИА ФАН ситуацию вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой.

Если манипуляции подтвердятся, РУСАДА грозит лишение статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. В итоге от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх будут отстранены Национальный олимпийский комитет и Национальный паралимпийский комитет.