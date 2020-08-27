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Снова ралли? Почему американцы неправы, когда обвиняют русских в провоцировании ДТП в Сирии

27 августа 2020, 11:50  •  71 • Политика
США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии. Почему они неправы? Быть может, ответ - в самом количестве аварий, произошедших с военной техникой в Сирии. Американцы снова ралли устроили?
Глава пресс-службы Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Эллиот 25 августа обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии. Американцы утверждают, что возле населённого пункта Дерик, что находится на северо-востоке Сирии, российские военные намеренно врезались в бронеавтомобиль армии США. В Белом доме отметили, что со стороны Штатов есть пострадавшие.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что инцидент уже обсудили по телефону начальники генштабов обеих сторон. Детали беседы остались неизвестными.
Это далеко не первое подобное столкновение в Сирии. Например, 19 июля стало известно о стычке русских и американцев. Колонна США буквально преследовала русские БТР в провинции Хасака. Российские военные перекрыли проезд бронемашинам США, и это заставило американцев выйти на дорогу для разговора. Инцидент попал на видео.
До этого американцы тоже устраивали ралли. Широко известен инцидент, когда российской технике не давали возможности обогнать колонну американских машин. Тогда русские военные изменили курс и вместо дороги проехали там, где трассы не было в принципе. Американцы вновь и вновь провоцируют, а российских военных пытаются выставить виноватыми в нарушении протоколов деконфликтинга.

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