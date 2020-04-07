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Снова "Трамп наш"? В США критиков Путина внесли в список террористов

07 апреля 2020, 11:35  •  52 • Политика
Госдеп США принял решение о внесении в список террористов организации "Русское имперское движение" вместе со всем руководством. Ирония в том, что в России представители движения известны критикой Путина. Выходит, снова "Трамп наш"?
США внесли в список террористических организаций "Русской имперское движение". О решении сообщил координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс. В понедельник, 6 апреля, Сейлс дал пояснения на этот счёт.
Из комментария спикера можно понять, что к террористам отдельно решили причислить и представителей руководства организации. Это Николай Трущалов, Денис Гариев и Станислав Волобьёв.
Стоит отметить, члены "Русского имперского движения", несмотря на, казалось бы, пророссийское название организации, придерживаются скорее антигосударственной линии. Они не раз критиковали за принимаемые решения президента России Владимира Путина. То есть в данной ситуации мы видим тень известного тезиса "Трамп наш". Госдеп США вносит в списки террористов тех, кто, проще говоря, критикует Путина... Как бы там ни было, для того чтобы сделать окончательные выводы на тему, следует дождаться других разъяснений произошедшего.
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