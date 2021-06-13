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Снова "русский след": В США расследуют хищение сотен миллиардов пособий по безработице
13 июня 2021, 12:20 • 90 • В мире
В США расследуют хищение пособий по безработице, которые были украдены во время пандемии. По одной из версий, часть из похищенных $400 миллиардов присвоили "русские мафиози".
Около половины всех средств, выделенных на пособия безработным во время пандемии в США, были украдены. Речь идёт о сумме в 400 миллиардов долларов, пишет Axios.
Как полагает следствие, в схеме хищения использовали "фиктивных" безработных, то есть злоумышленники использовали персональные данные граждан, регистрируя их для получения пособия на бирже труда, и затем получали за них деньги.
Гендиректор аналитической фирмы LexisNexis Risk Solutions Хейвуд Тальков утверждает, что порядка 70% средств уже выведены из страны, и к похищению, по его словам, причастны группировки из Китая, Нигерии и России.
"Власти знали, что мошенничество неизбежно, но решили, что отдать деньги людям, которые отчаянно в них нуждались, было важнее, чем тщательно разбираться в подлинности каждого заявления", - говорится в статье.
Экономист Белого дома Джин Сперлинг заявил, что это одна из самых серьёзных проблем, "унаследованных" от администрации Дональда Трампа.
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