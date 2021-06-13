Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
До поляков дошло: Игры закончились - "дальше отрежут газ"
Путин пояснил Западу, почему Россия не купится на Украину
Ещё одному украинцу не понравился справедливый упрёк Путина
Главная / В мире

Снова "русский след": В США расследуют хищение сотен миллиардов пособий по безработице

13 июня 2021, 12:20  •  90 • В мире
В США расследуют хищение пособий по безработице, которые были украдены во время пандемии. По одной из версий, часть из похищенных $400 миллиардов присвоили "русские мафиози".
Около половины всех средств, выделенных на пособия безработным во время пандемии в США, были украдены. Речь идёт о сумме в 400 миллиардов долларов, пишет Axios.
Как полагает следствие, в схеме хищения использовали "фиктивных" безработных, то есть злоумышленники использовали персональные данные граждан, регистрируя их для получения пособия на бирже труда, и затем получали за них деньги.
Гендиректор аналитической фирмы LexisNexis Risk Solutions Хейвуд Тальков утверждает, что порядка 70% средств уже выведены из страны, и к похищению, по его словам, причастны группировки из Китая, Нигерии и России.
"Власти знали, что мошенничество неизбежно, но решили, что отдать деньги людям, которые отчаянно в них нуждались, было важнее, чем тщательно разбираться в подлинности каждого заявления", - говорится в статье.
Экономист Белого дома Джин Сперлинг заявил, что это одна из самых серьёзных проблем, "унаследованных" от администрации Дональда Трампа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
12 июня 2021, 18:00
Почерк спецслужб, американцы либо турки. Кто убил русского солдата в Сирии
12 июня 2021, 06:05
На лайнере, где все были привиты, нашли больных COVID-19
13 июня 2021, 00:20
«Дипломатическая уловка»: почему на Украине заявили о возможной «войне» из-за запуска «Северного потока — 2»
12 июня 2021, 00:35
Коронавирусный психоз разоряет Евросоюз
12 июня 2021, 02:25
Власти Эстонии подтвердили ликвидацию русских школ
13 июня 2021, 08:40
Депутат бундестага заявил, что пакт Молотова – Риббентропа был политически правильным решением Сталина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июня 2021, 12:05
Нападение нацистов на русских дипломатов во Львове попало на видео
07 июня 2021, 10:35
В НАТО внезапно попросили разговора с Москвой: "Как можно скорее"
12 июня 2021, 11:35
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
08 июня 2021, 11:20
Боеспособность ВСУ подорвало русское ТВ: Инсайдер перехватил секретную телеграмму
07 июня 2021, 02:20
Коц об отъезде Гудкова на Украину: "Рисковый парень"
10 июня 2021, 18:20
До поляков дошло: Игры закончились - "дальше отрежут газ"
12 июня 2021, 16:10
Такого ещё не было: Стало известно, чем закончится встреча Путина и Байдена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.