Снова "русский след": В США расследуют хищение сотен миллиардов пособий по безработице

В США расследуют хищение пособий по безработице, которые были украдены во время пандемии. По одной из версий, часть из похищенных $400 миллиардов присвоили "русские мафиози".

Около половины всех средств, выделенных на пособия безработным во время пандемии в США, были украдены. Речь идёт о сумме в 400 миллиардов долларов, пишет Axios.

Как полагает следствие, в схеме хищения использовали "фиктивных" безработных, то есть злоумышленники использовали персональные данные граждан, регистрируя их для получения пособия на бирже труда, и затем получали за них деньги.

Гендиректор аналитической фирмы LexisNexis Risk Solutions Хейвуд Тальков утверждает, что порядка 70% средств уже выведены из страны, и к похищению, по его словам, причастны группировки из Китая, Нигерии и России.

"Власти знали, что мошенничество неизбежно, но решили, что отдать деньги людям, которые отчаянно в них нуждались, было важнее, чем тщательно разбираться в подлинности каждого заявления", - говорится в статье.

Экономист Белого дома Джин Сперлинг заявил, что это одна из самых серьёзных проблем, "унаследованных" от администрации Дональда Трампа.