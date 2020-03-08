Снова "русские хакеры"? Троих лиц "российского происхождения" выслали из Гайаны за "вмешательство в выборы"

В южноамериканской Гайане продолжается подсчёт голосов после прошедших 2 марта всеобщих и региональных выборов. В попытке в них вмешаться подозревают четырёх человек "российского происхождения". Один из них, действительно, гражданин России, второй - ливиец, третий - американец. Но у двух последних есть российские корни. Личность и местонахождение четвёртого подозреваемого не установлены, сообщило издание Guyana Chronicle.

Министр общественной безопасности Хемраж Рамжаттан заявил, что подозреваемые во вмешательстве в выборы встречались в отеле Mariott с руководством Народной прогрессивной партии Гайаны (НППГ). По данным разведки этой страны, имел место сговор для получения доступа к компьютерной системе избиркома государства. У "русских хакеров" изъяли носители информации и оборудование.

По данным издания Big Smith News Watch, трое подозреваемых депортированы. Как сообщил Рамжаттан, эти люди работали на нефтяную компанию из США ExxonMobil. Арестовывать для последующего расследования и обвинения граждан "российского происхождения не стали". Власти Гайаны посчитали, что депортация будет "самым мудрым решением на тот момент".