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Снова "русские хакеры"? Троих лиц "российского происхождения" выслали из Гайаны за "вмешательство в выборы"

08 марта 2020, 01:35  •  18 • В мире
Четыре человека "российского происхождения" попытались "вмешаться в выборы" в Гайане. Такое обвинение выдвинули власти страны. Троих из них депортировали. В полиции не исключили, что снова действуют "русские хакеры".
В южноамериканской Гайане продолжается подсчёт голосов после прошедших 2 марта всеобщих и региональных выборов. В попытке в них вмешаться подозревают четырёх человек "российского происхождения". Один из них, действительно, гражданин России, второй - ливиец, третий - американец. Но у двух последних есть российские корни. Личность и местонахождение четвёртого подозреваемого не установлены, сообщило издание Guyana Chronicle.
Министр общественной безопасности Хемраж Рамжаттан заявил, что подозреваемые во вмешательстве в выборы встречались в отеле Mariott с руководством Народной прогрессивной партии Гайаны (НППГ). По данным разведки этой страны, имел место сговор для получения доступа к компьютерной системе избиркома государства. У "русских хакеров" изъяли носители информации и оборудование.
По данным издания Big Smith News Watch, трое подозреваемых депортированы. Как сообщил Рамжаттан, эти люди работали на нефтяную компанию из США ExxonMobil. Арестовывать для последующего расследования и обвинения граждан "российского происхождения не стали". Власти Гайаны посчитали, что депортация будет "самым мудрым решением на тот момент".

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