Снова Путин виноват: В Британии нашли способ избежать гражданской войны

Автор:

Латышев Сергей

В находящейся на грани гражданской войны из-за Brexit Британии вспомнили о проверенном веками способе, как следует в подобных случаях снимать внутреннюю напряжённость и объединять расколотое, готовое вцепиться друг другу в глотку общество, – о внешней угрозе и «злобной» России. Глава Объединённого командования Вооружённых сил генерал Патрик Сандерс предупредил, что чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) должен перейти на круглогодичный режим работы в связи с угрозой того, что Россия может возобновить «Большую игру». Об этом с превеликим удовольствием сообщила газета The Telegraph, поддерживающая фаната Brexit премьер-министра Бориса Джонсона, своего регулярного автора.

Под «Большой игрой», кто не знает, имеется в виду противостояние между Британской и Российской империями в Азии в течение ста лет – с начала XIX века, которое в последний момент завершилось победой Лондона, когда профинансированная и подготовленная англичанами революция покончила с её «союзником» в Великой войне – царской Россией. Впрочем, в новом виде она возобновилась в советские времена, а теперь возродилась и в постсоветские. Хотя Британия играет ныне в другой лиге, а главным противником России являются США, законы геополитики никто не отменял.

Что сказал генерал и зачем?

По словам Сандерса, «возвращение к конкуренции великих держав» означает, что современная война ведётся одновременно как на поле боя, так и в киберпространстве, в связи с чем Британия каждый день находится под угрозой кибератак «со стороны враждебных государств и практикующих насилие экстремистов».

Премьер-министру Борису Джонсону придётся атаковать, хотя бы вербально, Россию, чтобы объединить Англию. Фото: Dinendra Haria /Globallookpress

Поэтому, подчеркнул генерал, правительство должно иметь возможность эффективно использовать все ресурсы, имеющиеся в его распоряжении, – от военных средств до учреждений, отвечающих за реагирование на гражданские кризисы. Указав, что реакция властей на отравление Скрипалей в Солсбери в прошлом году была «невероятно эффективной» и является позитивным примером того, как правительственные ведомства объединились, чтобы разрешить кризис, Сандерс предложил не ждать следующей пробелмы и создать новый антикризисный механизм помимо уже имеющегося COBRA. Этого могут потребовать, по мнению генерала, не только «враждебные» действия России, но и Китая…

Таким образом, генерал Сандерс, как видим, презентовал целую программу действий с далекоидущими целями, которые намного шире требований текущего момента: хоть как-то подстраховаться от негативных последствий разрыва с Евросоюзом – запугать британцев внешней угрозой, чтобы было поменьше междоусобицы, отвлечь внимание подданных от тупика Brexit, в который их завёл британский правящий класс.

В словах генерала можно увидеть и заказ на новые провокации вроде очередных Скрипалей или приписанных кому надо атак в киберпространстве. И наглое стремление чиновников, в том числе в военной форме, продолжать запугивать общество высосанными из пальца угрозами, чтобы расширять свои ряды, повысить свою значимость, монетизировать страх, создавая новые, совершенно не нужные чиновничьи структуры.

В принципе, Сандерс не сказал ничего нового – до него в таком же духе в последние годы программно высказывались и британские премьеры, и министры обороны и иностранных дел, и их советники по нацбезопасности, и начальник Генштаба...

Британия смогла победить Россию в «Большой игре» только тогда, когда прикинулась её другом. Фото: Richard Bryant/Globallookpress

Они в это верят?

Между тем Лондон на самом деле не верит в российскую угрозу, надеясь вместе с США поставить Россию на колени, не прибегая к военным действиям, потому что по этой части Британия сегодня слаба, как никогда, и она это прекрасно понимает.

Англичане отлично знают также, что новая война будет не похожа на предыдущие, и оружием в ней будет не только то, «что бухает». А это означает, что в целом, с учётом всей совокупности факторов, положение Британии и всего Запада, обладающих колоссальной финансовой и экономической мощью, вполне надёжно. В отличие от России, которая может полагаться только на свою прекрасную армию и флот вкупе с природным патриотизмом русского народа, но не на отечественную экономику и финансы, вороватых и бездарных чиновников. Как и свою нынешнюю элиту, значительная часть которой ассоциирует себя, скорее, с Западом, где разместила свои нажитые непосильным трудом активы и семьи, чем с собственной страной.

Сандерс на самом деле отлично знает, что это не Россия ведет гибридную войну с Западом и хочет его зачем-то уничтожить, а Запад – против России, которой приходится отбиваться и огрызаться в надежде убедить «партнёров» оставить её в покое, прекратить жёсткий прессинг, перестать игнорировать её хотя бы самые очевидные национальные интересы. У Москвы нет планов «сменить режим» и расчленить Британию, а у англосаксов такие планы в отношении России, безусловно, имеются. Весь нынешний конфликт России с Западом и вызван, по сути, лишь тем, что отступать Москве в какой-то момент стало просто некуда, и единственной возможностью заставить с собой хоть как-то считаться было показать Западу зубы. Что и было сделано, по крайней необходимости и по минимуму, на Украине и, чтобы вернуть себе внешнеполитический престиж, – в Сирии.

Ещё древнекитайский мыслитель и стратег Сунь-цзы справедливо заметил: «Сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь».

Россия вряд ли повторит свою трагическую ошибку столетней давности, поверив, что старый враг вдруг стал другом. Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Globallookpress

Это и есть одна из важных целей заявления Сандерса, британских военных и политиков в целом. Они не только знают, что сама Россия не нападёт, но и сами не собираются нападать на неё обычным способом, чтобы не получить по зубам.

На что они рассчитывают?

Ставка делается поэтому на информационные, психологические, финансовые, экономические, террористические войны, в которых британцы давно столь преуспели, даже прокси-войны – т. е. войны с противником руками третьих сторон, вроде Грузии или Украины. Но самая главная из стоящих перед ними задач – запугать любыми способами российскую элиту, чтобы она забеспокоилась за один-два триллиона долларов, запрятанных ею в Британии, США и других странах, виллы, замки, пентхаусы и своё офшорное раздолье. Чтобы затем натравить эту «элиту» на Путина под соусом: это, дескать, не наша, а ваша проблема, пора бы её уже и решить, а то сами понимаете, что... Ну а чтобы были шансы на то, что эта тактика однажды сработает, этих шкурников нужно периодически пугать, чем и занялся намеренный убить одной пулей сразу многих зайцев генерал Сандерс.

Не понимает он, похоже, только одного: Англия не могла победить Россию, элита которой и тогда боготворила Европу, и терпела поражение в «Большой игре», пока выступала в качестве её врага и соперника. Британия смогла быстро победить Россию, когда прикинулась её другом. А этим сегодня и не пахнет.