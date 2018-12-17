Снова провокация? Киев подогнал в Донбасс сбившие малайзийский Boeing установки "Бук"

Киев собрался защищаться от России в Донбассе зенитными установками "Бук", об атаке которых на малайзийский Boeing Минобороны России свидетельствовало уже не раз.

В последние дни в зоне так называемой ООС, объявленной Киевом вместо "АТО", Вооружённые силы Украины проверили боеготовность расчётов C-300, развёрнутых в районе Мариуполя. После этого к линии противостояния подогнали установки "Бук".

Ранее Минобороны РФ неоднократно приводило доказательства того, что Boeing Малайзийских авиалиний был сбит ракетой, выпущенной именно из этого комплекса. В подтверждение этих данных Минобороны приводило фотографию номера ракеты и архивный документ, свидетельствующий о том, что ракета с таким номером была передана на вооружение воинской части, развёрнутой в украинском Тернополе, и с тех пор не покидала территорию Украины.

По сообщению украинского Генштаба, задачей развёрнутых на границе с народными республиками средств ПВО является "подготовка к отражению любой агрессии". Учитывая отсутствие авиации у ДНР и ЛНР, речь может идти лишь об атаке на самолёты России, поясняют эксперты.

Кроме того, в ЛНР сообщается о прибытии к линии конфликта в районе населённого пункта Счастье ещё трёх единиц украинских РСЗО "Град".

В то же время активизировалась воздушная разведка США. В 7 утра 15 декабря разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk облетел территорию Донбасса, а 17 декабря патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon США и самолёт радиоразведки Boeing RC-135V США ведут облёт черноморского побережья России.

Об этом сообщается в публикации блога Daily War.