Снова про газ и Украину: Владимир Путин поговорил по телефону с Ангелой Меркель

Владимир Путин пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры стран ещё раз обсудили сотрудничество в газовой сфере. Затронули тему "Северного потока - 2" и транзита российского газа через Украину в 2020 году. Путин и Меркель также поговорили об итогах саммита в "нормандском формате", который прошёл в Париже 9 декабря.

"Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса. Отмечены важность недопущения дальнейшего обострения ситуации и необходимость возобновления мирного диалога. Владимир Путин подтвердил готовность России к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны Германии и ООН", - сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты Франции, России, Украины и канцлер ФРГ встретились в Париже 9 декабря. Они обсудили проблемы, связанные с Украиной: транзит газа и обмен пленными в Донбассе. Подводя итоги первой встречи с Владимиром Путиным, Владимир Зеленский заявил: "Давайте говорить "ничья". При этом Зеленский отметил, что переговоры, на его взгляд, "были сложными", а вместо намеченных 20 минут продолжались почти час и состояли из двух частей: когда в комнате для переговоров были представители всех сторон, а затем разговор продолжился тет-а-тет. По словам украинского президента, Путин очень скрупулёзен, поэтому и разговор с ним вести непросто.