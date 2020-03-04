Снова призывы сжечь? Украинцы осадили подъезд жены заболевшего коронавирусом

Украина опять "прославилась" из-за ситуации с новым типом коронавируса. В Черновцах местные жители устроили настоящую травлю жены мужчины, у которого нашли "уханьский синдром", пишет "ДС" со ссылкой на издание "Громадське". Замдиректора местного облздрава Мария Полищук рассказала журналистам, что женщину пришлось отправить на карантин.

У подъезда собралась угрожающая толпа. Люди оказались недовольны тем, что местную жительницу не стали помещать в больницу, оставив на самоизоляции. Они требовали забрать жену больного коронавирусом и перекрыть дорогу, если этого не сделают до утра среды, 4 марта.

В результате медики пошли навстречу разбушевавшимся местным жителям. По словам Марии Полищук, женщина "нервничала и была уставшей".

"Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Также для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", - цитирует издание Полищук.

"Зачем уговаривать? Просто показали бы ей видео из Новых Санжар. Удивительная ситуация. Ежегодно в Украине от туберкулеза умирают 4 тысячи пациентов, то есть 11 человек каждый день! А они считают, что их проблема - коронавирус. Если людей не начать просвещать (и не только в соцсетях), дойдет до очень плохих ситуаций, попомните наше слово. Пора запускать масштабную разъяснительную кампанию в газетах, по ТВ и радио", - прокомментировали в Telegram-канале Klymenko Time.

Напомним, ранее на Украине разразился громкий скандал из-за угроз в адрес украинцев, которых доставили из Китая. Жители Новых Санжар (Полтавская область) вышли на акции протеста против размещения соотечественников в их посёлке, грозились сжечь эвакуированных и забить палками.

В инцидент был вынужден вмешаться президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал наказать организаторов беспорядков.