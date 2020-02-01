|
Снова праздники: Роструд напомнил о четырёхдневной рабочей неделе в феврале
01 февраля 2020, 20:39 • 71 • В России
В феврале россиян ожидает сокращённая рабочая неделя в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Жители России будут отдыхать с 22 по 24 февраля и выйдут на работу во вторник, 25-го числа. Между тем следующие долгие выходные наступят уже в марте.
© Maxim Shemetov/Reuters
В феврале россиян ожидают длинные выходные и сокращённая рабочая неделя в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который в 2020 году выпадает на воскресенье.
Следующие длинные выходные придутся на 7—9 марта, поскольку Международный женский день также выпадает на воскресенье. Таким образом, следующая за ними рабочая неделя будет длиться всего четыре дня — с 10 по 13 марта.
В мае в связи с Праздником Весны и Труда и Днём Победы россияне дважды отдохнут дольше обычного: с 1-го по 5-е число, а затем с 9-го по 11-е.
Всего в 2020-м после новогодних праздников и связанных с ними выходных у россиян будет ещё шесть сокращённых рабочих недель.
В июле российский кабмин утвердил календарь рабочих и нерабочих дней в 2020 году. Документ подготовило Министерство труда в соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса. Проект документа был рассмотрен и одобрен на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, состоявшемся 31 мая.
Согласно документу, выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая. Решение было принято «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней». Таким образом, продолжительность новогодних каникул составила восемь дней.
Летом дополнительный выходной появится из-за празднования Дня России (12 июня), который выпадет на пятницу. Наконец, осенью нерабочим днём станет среда, 4 ноября, когда будет отмечаться День народного единства. В результате в 2020 году предполагается 248 рабочих дней и 118 выходных.
В январе ВЦИОМ представил результаты опроса, согласно которым каждый второй россиянин (51%) удовлетворён длинными новогодними каникулами. При этом треть опрошенных заявили, что против такого долгого отдыха. Стоит отметить, что за многодневный отдых выступили граждане, оценивающие своё материальное положение как хорошее, а также молодые люди в возрасте до 35 лет.
Напомним, перед Новым годом руководства целого ряда российских регионов объявили о решении сделать 31 декабря выходным днём. Кроме того, в ноябре в Госдуму был внесён законопроект, предлагающий объявить 31 число нерабочим днём по всей стране, если этот день не выходной согласно календарю.
Авторы инициативы, среди которых вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, руководитель комитета Госдумы по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и член Совета Федерации Сергей Леонов, отмечают, что перенос выходного дня на 31 декабря «позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами».
Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе большой пресс-конференции, оценил возможность сделать в России 31 декабря выходным днём и назвал это логичным.
«Что касается выходного 31-го, в принципе, на мой взгляд, это логично, конечно. Но как это сделать, можно ли и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года, я не знаю», — сказал президент.
По его словам, надо просто «спокойно всё проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб».
Кроме того, бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее высказывался о том, что мировая экономика в недалёком будущем может перейти на четырёхдневную рабочую неделю, так как этому способствует технологический прогресс.
«Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. Всё это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях», — заявил Медведев на Международной конференции труда в Женеве.
После этого он поручил чиновникам Минтруда оценить идею внедрения четырёхдневки в России. В октябре Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах подобного нововведения. Конкретных решений на данный момент принято не было.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 февраля 2020, 07:54
|
27 января 2020, 01:09
|
01 февраля 2020, 01:24
|
27 января 2020, 17:24
|
27 января 2020, 14:09
|
26 января 2020, 18:39
|
31 января 2020, 05:54