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Снова праздники: Роструд напомнил о четырёхдневной рабочей неделе в феврале

01 февраля 2020, 20:39  •  71 • В России
В феврале россиян ожидает сокращённая рабочая неделя в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Жители России будут отдыхать с 22 по 24 февраля и выйдут на работу во вторник, 25-го числа. Между тем следующие долгие выходные наступят уже в марте.
 
© Maxim Shemetov/Reuters
 

В феврале россиян ожидают длинные выходные и сокращённая рабочая неделя в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который в 2020 году выпадает на воскресенье.

«В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник. Таким образом, россиян ожидает одна сокращённая рабочая неделя с 25 по 28 февраля», — передаёт ТАСС заявление пресс-службы Роструда.

Следующие длинные выходные придутся на 7—9 марта, поскольку Международный женский день также выпадает на воскресенье. Таким образом, следующая за ними рабочая неделя будет длиться всего четыре дня — с 10 по 13 марта.

В мае в связи с Праздником Весны и Труда и Днём Победы россияне дважды отдохнут дольше обычного: с 1-го по 5-е число, а затем с 9-го по 11-е.

Всего в 2020-м после новогодних праздников и связанных с ними выходных у россиян будет ещё шесть сокращённых рабочих недель.

В июле российский кабмин утвердил календарь рабочих и нерабочих дней в 2020 году. Документ подготовило Министерство труда в соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса. Проект документа был рассмотрен и одобрен на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, состоявшемся 31 мая.

Согласно документу, выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая. Решение было принято «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней». Таким образом, продолжительность новогодних каникул составила восемь дней.

  • АГН «Москва»

Летом дополнительный выходной появится из-за празднования Дня России (12 июня), который выпадет на пятницу. Наконец, осенью нерабочим днём станет среда, 4 ноября, когда будет отмечаться День народного единства. В результате в 2020 году предполагается 248 рабочих дней и 118 выходных.

В январе ВЦИОМ представил результаты опроса, согласно которым каждый второй россиянин (51%) удовлетворён длинными новогодними каникулами. При этом треть опрошенных  заявили, что против такого долгого отдыха. Стоит отметить, что за многодневный отдых выступили граждане, оценивающие своё материальное положение как хорошее, а также молодые люди в возрасте до 35 лет.

Напомним, перед Новым годом руководства целого ряда российских регионов объявили о решении сделать 31 декабря выходным днём. Кроме того, в ноябре в Госдуму был внесён законопроект, предлагающий объявить 31 число нерабочим днём по всей стране, если этот день не выходной согласно календарю.

Авторы инициативы, среди которых вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, руководитель комитета Госдумы по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и член Совета Федерации Сергей Леонов, отмечают, что перенос выходного дня на 31 декабря «позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами».

Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе большой пресс-конференции, оценил возможность сделать в России 31 декабря выходным днём и назвал это логичным.

«Что касается выходного 31-го, в принципе, на мой взгляд, это логично, конечно. Но как это сделать, можно ли и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года, я не знаю», — сказал президент.

По его словам, надо просто «спокойно всё проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб».

Кроме того, бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее высказывался о том, что мировая экономика в недалёком будущем может перейти на четырёхдневную рабочую неделю, так как этому способствует технологический прогресс.

«Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. Всё это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях», — заявил Медведев на Международной конференции труда в Женеве.

После этого он поручил чиновникам Минтруда оценить идею внедрения четырёхдневки в России. В октябре Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах подобного нововведения. Конкретных решений на данный момент принято не было.

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