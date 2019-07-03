Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский подтвердил намерения Украины продолжать сотрудничество с МВФ
"Трупы плывут по воде, прогнивший путинский режим": В "тёплых нор...
"За европейское будущее!": Порошенко захотел устроить новый Майдан за ...
Секретные технологии мировой элиты
Главная / В России

Снова поздно пить боржоми: помирятся ли Россия и Грузия

03 июля 2019, 02:54  •  23 • В России

1. С чего все началось?

Помните ельцинское: «Не так сели!» Вот с такой фразы чуть не началась «кресельная революция». В Грузию на ассамблею православия прилетели российские депутаты Госдумы. Возглавлял делегацию Сергей Гаврилов (депутат от КПРФ).

- Когда мы зашли в зал, я спросил: «Куда нам сесть?» Нас отправили в президиум, - рассказал «КП» Гаврилов. - Я сел на первое место, которое мне попалось. И мне никто ни слова не сказал, что это место спикера. Тут в зал ворвались люди, стали кричать, что я участвовал в войне в Абхазии. Но это ложь, я никогда там не был.

Российских депутатов выгнали из грузинского парламента.

- В зале какие-то контуженные военные грузинские орали, что они убивали русских и будут их убивать, - поделился с «Комсомолкой» депутат Николай Земцов, который также был в составе российской делегации. - Требовали, чтобы русские покинули парламент. Мы перешли в отель. Его тут же окружили толпой. 300 человек блокировали входы. Полиция справлялась с трудом. Охрана посоветовала покинуть гостиницу, попыталась вывести нас. Гаврилов получил удар по затылку, у него слетели очки. Но нам удалось уехать. Все это напоминало Украину - с криками с оскорблениями.

2. С чем вышли на улицы?

Как только российские депутаты, наспех упаковав чемоданы, улетели домой, разъяренные грузины вышли к зданию парламента. В руках протестующие держали оскорбляющие Россию плакаты.

«Россия - оккупант! Вы забрали у нас 20% наших территорий!» - раздавались крики. Толпа пошла на штурм парламента. Пыл бунтарей угомонили полицейские дубинки. В первые дни из-за беспорядков пострадали 240 человек, еще 300 задержаны. А потом с заявлением выступила грузинский президент Саломе Зурабишвили: «Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое проверенное оружие».

3. Как отреагировала Россия?

После антироссийского выступления Зурабишвили в Тбилиси побили наших репортеров с ВГТРК. Угроза для россиян в Тбилиси стала реальной. Тогда президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям после 8 июля возить туда наших граждан. Всем купившим билеты в Грузию вернут деньги (см. «В тему»).

После подключился Роспотребнадзор. Эксперты сказали об ухудшении качества грузинских вин.

«С 2014 по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции, произведенной в Грузии и не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году 203 тысячи литров», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Грузинский национализм явно уменьшит количество туристов из нашей страны.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

4. Сколько потеряет экономика Тбилиси без нас?

Туристы. Национальный банк Грузии подсчитал, что экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб от $200 до $300 миллионов. А вот глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России составят $750 миллионов.

Заменить россиян туристами из Европы не выйдет.

Вино. Это одна из основных статей дохода грузинского экспорта. И тут Россия впереди планеты всей. В первом квартале 2019 года Грузия экспортировала 13,2 млн бутылок в Россию (68% от всего винного экспорта). Доходы Грузии от экспорта вина в Россию в 2019 году могут составить около $210 миллионов.

Денежные переводы. Проживающие в нашей стране грузины - доноры экономики своей исторической родины. В январе - мае 2019 года из нашей страны на территорию Грузии было переведено $163 миллионов.

Промышленность. Уцелевший после распада Союза Зестафонский завод ферросплавов за 5 месяцев 2019 года поставил в Россию продукцию на $136 миллионов. А знаете, кто его владелец? Украинский олигарх Игорь Коломойский (тот самый «крестный папа» президента Владимира Зеленского).

Бензин. И тут Россия главный грузинский поставщик. Наша доля в нефтяном бизнесе - 33%. Все остальное привозят из Румынии, Азербайджана, Болгарии и Туркмении.

5. А сколько потеряем мы?

Что везут из России в Грузию? Продукты, сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование. И все это почти на миллиард долларов. Сумма небольшая. Ведь доля Грузии в экспорте России в 2018 году - 0,2%. Как внешний торговый партнер Москвы Тбилиси стоит на 54-м месте.

- Для страны это незначительная потеря, - поделился с «КП» доктор экономических наук, телеведущий Владимир Соловьев. - После войны в 2008 году мы не видели бунта потребителей: они не особо обратили внимание на отсутствие грузинских товаров на прилавках. Могут пострадать отдельные компании, которые сотрудничали с Грузией. Но, например, владельцы «Боржоми» входят в состав крупной фирмы, которая легко переживет турбулентность на рынке.

6. Почему разругались так внезапно?

Вроде бы и русофоба Саакашвили во главе Грузии нет. И последствия войны 08.08.08 давно остыли: Москва сняла все торговые запреты с Тбилиси. И наши туристы с особой радостью ехали на отдых в Грузию - недовольным оттуда мало кто уехал. Но почему за пару часов главные улицы грузинской столицы наполнились людьми, матом кроющими русский народ?

- Дело в грузинском национализме, - объяснил «КП» публицист Сергей Мардан. - Нет никакого доброго Мимино. И не было никогда. Его придумал покойный Георгий Данелия. И началось это не вчера. Сознание российского интеллигента уже 30 лет отказывается принимать настоящую Грузию. Московских интеллигентов не смущал животный грузинский национализм начала 90-х, когда некогда интернациональный Тбилиси за пару лет потерял всех своих армян, русских и евреев, которые там жили веками. Русские интеллигенты изо всех сил торопились забыть, что августовская война началась из-за того, что грузинская армия в ночь на 8 августа 2008 года сначала убила 10 российских миротворцев, а потом двинула танки на Цхинвал. Грузия, как и вся бывшая советская периферия, должна наконец научиться жить за свой счет. Дружба с Россией - бонус. Это деньги, которые нужно еще заработать. Полной и безоговорочной лояльностью.

Путин отменил визит на форум «Реки России» из-за трагедии в Североморске

7. Что будет дальше?

- Нельзя сказать, что наши отношения России и Грузии испортились, потому что они так и не улучшились, - сказал «КП» политолог Николай Стариков. - Дипломатических отношений с 2008 года нет. Грузия находится в фарватере Запада. И ничего глобального в эти недели антироссийской истерии не произошло. Там и так стоят натовские базы. Я не ожидаю там чего-то большего, что есть сегодня. Отношения между русскими и грузинами, очевидно, будут лучше, но при другой власти.

В ТЕМУ

Лето без хинкали: Что надо знать туристам об отмене рейсов и туров в Грузию

С 8 июля прекращается прямое сообщение между Россией и Грузией. Туроператоры уже не продают путевки. Что делать тем, кто собирался лететь в Тбилиси и Батуми?

Через неделю уже нельзя будет сесть в самолет в Москве и через три часа оказаться в Тбилиси или Батуми – прямое воздушное сообщение между Россией и Грузией прекращается с 8 июля согласно Указу Президента РФ. Указ, запрещающий российским авиакомпаниям возить наших граждан в Грузию, был подписан 21 июня, этот же документ предписывает туроператорам прекратить продажу путевок на грузинские курорты. Днем позже было принято решение закрыть и прямые рейсы грузинских авиакомпаний, также с 8 июля (подробности).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
02 июля 2019, 20:24
Трагедия в Баренцевом море: глубоководный аппарат мог загореться из-за включенного на всю катушку оборудования
02 июля 2019, 20:24
Путин отменил визит на форум «Реки России» из-за трагедии в Североморске
02 июля 2019, 20:24
Путин поручил разобраться с «делами за наркотики»
02 июля 2019, 17:09
Путину рассказали, как российский транспорт перейдет на газ
02 июля 2019, 23:39
Путин о трагедии в Баренцевом море: Погибли семь капитанов первого ранга, двое — Герои России. Это большая потеря
02 июля 2019, 20:24
Депутаты из 132 стран осудили политические санкции против коллег
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 июля 2019, 01:24
"Репетируют свою участь!": Харьковских националистов-"висельников"...
03 июля 2019, 01:24
"Плавучий Чернобыль": Амбициозный арктический проект России ужаснул Запад
03 июля 2019, 01:24
Лукашенко не оставил белорусам надежд ни на Россию, ни на НАТО
03 июля 2019, 01:24
В гибели 14 моряков замешаны США? В Америке связали экстренное возвращение вице-прези...
03 июля 2019, 01:09
Весомый аргумент: почему в Пентагоне задумались о переводе военных на диету без углев...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2019, 14:09
Плевал в лицо, спину, кричал "мерзкие русские". В Болгарии хозяин кафе напал на туристку из России
01 июля 2019, 00:39
Плюхнулся на кресло Путина, но не смог соблазнить президента Бразилии: Премьер-министра Канады преследуют неудачи на саммите G20
01 июля 2019, 07:09
"А где же Америка? Она позволит им уйти?": Российские корабли с "Адмиралом Горшковым" покинули Кубу
27 июня 2019, 08:54
"Пострадали невинные люди". Меладзе предсказал Тбилиси финал русофобской провокации
01 июля 2019, 23:24
"Почему они сюда все шастают?!": Преподаватель вокала послала "на ..." певицу Катамадзе после её слов о России
27 июня 2019, 05:39
Захарова задала неудобный вопрос и для Скабеевой, и для толкнувшего ее Березы
02 июля 2019, 02:39
"Крым возьмем силой. Деньгами не поможете?" – украинский политик
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.