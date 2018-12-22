Сколько ни заклинает занимающий пост президента Украины Петр Порошенко: «Остаточне прощевай, Россия!» - сколько ни декламирует ненавистного ему великого русского поэта Михаила Лермонтова, а попрощаться с нашей страной у соседей никак не получается. И речь даже не о газопроводной транспортной системе и транзите газа в будущем. В суровой реальности Украина настолько переплетена в экономике тысячами связей с российскими предприятиями, что прекращение сотрудничества может превратить Незалежную в реальную руину.

Так, например, стало известно, что НАЭК «Энергоатом» заключил дополнительное соглашение с российской компанией «ТВЭЛ» о поставке из России ядерного топлива для большей части реакторов украинских АЭС. Российская компания поставляет топливо на 8 из 15 украинских реакторов, а Westinghouse – на оставшиеся. Вопрос действительно очень важный, поскольку атомная энергетика производит 60% электроэнергии на Украине, а любая АЭС – это источник повышенной опасности.

Патриотически настроенные украинские журналисты негодуют, что энергетики продолжают сотрудничать со «страной-агрессором» вместо того, чтобы дать больше преференций своим «стратегическим партнерам». При этом они явно не понимают, что Westinghouse в опытном режиме поставляет свои топливные элементы на реакторы только одного строго определенного типа, и их топливо даже и не пытались загружать на реакторы другого типа, поскольку специалисты просчитали, что это вызовет катастрофические последствия. Особо они упирают на то обстоятельство, что соглашение было подписано уже после того, как в Киеве приняли политическое решение о прекращении договора о дружбе между РФ и Украиной. Причем, то обстоятельство, что Россия, в отличие от Westinghouse, забирает отработанное ядерное топливо, и что Украина впервые в мировой истории строит наземное хранилище ядерных отходов, последствия чего тоже могут быть абсолютно непредсказуемыми, их совершенно не волнует. Хорошо, что хоть энергетики на Украине остались вменяемыми.

Впрочем, не все гладко в отказе от сотрудничества с «агрессором» и в других сферах. Даже не в столь потенциально опасных, как атомная энергетика.

- «Укрзализныця» (так называется компания «Украинские железные дороги» - прим. авт.) остро нуждается в замещении импортных запчастей. Прежде всего - производства Российской Федерации, - написал на своей странице в соцсети «Фейсбук» глава компании Евгений Кравцов. - 230 позиций таких запчастей - это 575 тысяч единиц и 1,6 млрд гривен (около 60 млн долларов) для украинской экономики.

Кусочек для производителей вполне себе лакомый – по словам Кравцова, в следующем году «Укрзализныця» готова инвестировать дополнительно инвестировать около 600 миллионов долларов к уровню нынешнего года. И ему бы хотелось, чтобы 90% случаев эти средства пошли бы национальному производителю. Вот только вряд ли оставшиеся на Украине производства смогут справиться с таким заказом. Во всяком случае производство копий советского оружия на примере того же миномета «Молот» ярко показывают, что кроме конструкционных особенностей есть еще нюансы в технологии изготовления необходимых материалов и еще много всяких «гитик». Так что, необходимые запчасти украинские железнодорожники будут закупать у российских компаний, или же рискуют отправить свои составы под откос без всяких партизан.

И, сколько бы ни заклинал Петр Порошенко по утрам или вечерам, да хоть по тридцать три раза на день свое «остаточне прощевай», в реальности сотрудничество с Россией – практически единственное, что может удержать общими силами созданную на Украине промышленную и транспортную инфраструктуры от разрушения.

А сам Петр Порошенко уж очень походит на персонаж из анекдота, рассказанного ныне покойным Борисом Березовским. Да-да, того самого, что вечно прощается и никак не уходит. Надоел уже просто.

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