Снова польется грязь на Путина в прямом эфире? Габуния возвращается

Новый гендиректор "Рустави 2" Паата Салия не видит никаких препятствий для возвращения к работе журналиста Георгия Габунии, который в эфире итоговой программы обматерил президента России Владимира Путина и оскорбил память его родителей.

На встрече с коллективом новый начальник заверил, что ставший владельцем телеканала Кибар Халваши пообещал не вмешиваться в редакционную политику канала. Вместе с тем он признал, что в финансовом плане все оказалось гораздо хуже, чем полагали инвесторы.

Журналисты, работающие на телеканале, предложили новому руководству создать общественный совет, который будет курировать кадровую политику "Рустави 2". Решение этого вопроса было отложено до выяснения мнения владельца. Формулировки, с которыми было объявлено о возвращении Габунии, не позволяют понять, будет ли по-прежнему литься грязь с экранов телевизоров или же журналисту решили дать второй шанс.

Грузины испугались

Напомним, Георгий Габуния спровоцировал новый виток конфликта между Россией и Грузией, когда в начале июля в эфире итоговой передачи на "Рустави 2" оскорбил российского президента и память его родителей.

В воскресном выпуске программы Post Scriptum журналист обратился к зрителям на русском языке, начав в прямом эфире озвучивать оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и его родителей. После этого Габуния перешел к критике грузинских властей, которые якобы придерживаются пророссийского политического курса.

Инцидент спровоцировал мощную ответную реакцию, причем больше всего испугались сами грузины, которые вышли к стенам телеканала. В результате вещание "Рустави 2" было временно прекращено.

Как считают протестующие, действия Габунии представляют угрозу нацбезопасности и якобы могут спровоцировать Россию на наступление. В частности, российские войска базируются всего в нескольких десятках километров от грузинской границы.

Извинения по-грузински

В ситуацию пришлось вмешаться президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая осудила попытки телеканала заняться разжиганием межнациональной ненависти и словесной агрессией. Она напомнила, что такие действия идут вразрез с грузинскими традициями. Однако вместо извинений потребовала от российской стороны закрыть глаза на оскорбления.

Извинения прозвучали лишь от имени администрации телеканала. При этом администрация "Рустави 2" обвинила грузинские власти в намерении отомстить журналистам и задушить свободу материться и разбрасываться оскорблениями.

Скажите спасибо маме с папой

Сам Владимир Путин отреагировал на инцидент лишь неделю спустя и, судя по всему, последовал заветам своих родителей. Как писал ранее Царьград, они, несмотря на тягости судьбы во времена Великой Отечественной войны, "не хотели ненавидеть врага", всегда были сдержанны и терпимы.

Глава государства в ответ на призыв возбудить дело об оскорблении власти в отношении журналиста "Рустави 2" лишь отмахнулся: "Много чести, пусть вещает дальше". Как отмечали эксперты, при всех стараниях и мерзкой форме Георгий Габуния - человек не того уровня, которого могли бы услышать в России, не говоря уже о реакции Владимира Путина.

Президент нашей страны также призвал депутатов и членов правительства не принимать санкций и не делать шагов, которые бы повредили братскому народу - грузинам. Руководитель России добавил, что меньше всего российская сторона хочет навредить Грузии.