Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ФСБ сможет отменять рейсы за границу (Telegram. обзор)
«Она писала заявление, но никто не вмешался»: многолетние издевательства мужа на...
"Россия готовится к войнам в Европе": Чешский журнал сравнил Путина с ...
"Все хуже, чем ожидалось": Грузинский канал "Рустави 2" возв...
Главная / Политика

Снова польется грязь на Путина в прямом эфире? Габуния возвращается

20 июля 2019, 15:54  •  64 • Политика
Новое руководство грузинского телеканала "Рустави 2" объявило о возвращении в эфир Георгия Габунии, оскорбившего Путина в прямом эфире. Заявление гендиректора не позволяет понять, будет ли снова с экранов литься грязь на российского президента или оскандалившемуся ведущему решили дать второй шанс.
Новый гендиректор "Рустави 2" Паата Салия не видит никаких препятствий для возвращения к работе журналиста Георгия Габунии, который в эфире итоговой программы обматерил президента России Владимира Путина и оскорбил память его родителей.
На встрече с коллективом новый начальник заверил, что ставший владельцем телеканала Кибар Халваши пообещал не вмешиваться в редакционную политику канала. Вместе с тем он признал, что в финансовом плане все оказалось гораздо хуже, чем полагали инвесторы.
Журналисты, работающие на телеканале, предложили новому руководству создать общественный совет, который будет курировать кадровую политику "Рустави 2". Решение этого вопроса было отложено до выяснения мнения владельца. Формулировки, с которыми было объявлено о возвращении Габунии, не позволяют понять, будет ли по-прежнему литься грязь с экранов телевизоров или же журналисту решили дать второй шанс.

Грузины испугались

Напомним, Георгий Габуния спровоцировал новый виток конфликта между Россией и Грузией, когда в начале июля в эфире итоговой передачи на "Рустави 2" оскорбил российского президента и память его родителей.
В воскресном выпуске программы Post Scriptum журналист обратился к зрителям на русском языке, начав в прямом эфире озвучивать оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и его родителей. После этого Габуния перешел к критике грузинских властей, которые якобы придерживаются пророссийского политического курса.
Инцидент спровоцировал мощную ответную реакцию, причем больше всего испугались сами грузины, которые вышли к стенам телеканала. В результате вещание "Рустави 2" было временно прекращено.
Как считают протестующие, действия Габунии представляют угрозу нацбезопасности и якобы могут спровоцировать Россию на наступление. В частности, российские войска базируются всего в нескольких десятках километров от грузинской границы.

Извинения по-грузински

В ситуацию пришлось вмешаться президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая осудила попытки телеканала заняться разжиганием межнациональной ненависти и словесной агрессией. Она напомнила, что такие действия идут вразрез с грузинскими традициями. Однако вместо извинений потребовала от российской стороны закрыть глаза на оскорбления.
Извинения прозвучали лишь от имени администрации телеканала. При этом администрация "Рустави 2" обвинила грузинские власти в намерении отомстить журналистам и задушить свободу материться и разбрасываться оскорблениями.

Скажите спасибо маме с папой

Сам Владимир Путин отреагировал на инцидент лишь неделю спустя и, судя по всему, последовал заветам своих родителей. Как писал ранее Царьград, они, несмотря на тягости судьбы во времена Великой Отечественной войны, "не хотели ненавидеть врага", всегда были сдержанны и терпимы.
Глава государства в ответ на призыв возбудить дело об оскорблении власти в отношении журналиста "Рустави 2" лишь отмахнулся: "Много чести, пусть вещает дальше". Как отмечали эксперты, при всех стараниях и мерзкой форме Георгий Габуния - человек не того уровня, которого могли бы услышать в России, не говоря уже о реакции Владимира Путина.
Президент нашей страны также призвал депутатов и членов правительства не принимать санкций и не делать шагов, которые бы повредили братскому народу - грузинам. Руководитель России добавил, что меньше всего российская сторона хочет навредить Грузии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
20 июля 2019, 12:39
"Я хочу своей стране революции": Ходорковский раскрыл свои планы в твиттере
19 июля 2019, 20:24
Матвиенко заявила о выделенных 600 млн рублей на поддержку Астраханской области
19 июля 2019, 20:24
Путин потребовал от властей не допускать хамства по отношению к населению
19 июля 2019, 23:39
Поклонская дала Зеленскому совет по переговорам с Россией: "Для начала перестать использовать граждан как заложников"
20 июля 2019, 15:54
"Россия готовится к войнам в Европе": Чешский журнал сравнил Путина с Гитлером
19 июля 2019, 17:09
Помощник Зеленского предложил открыть отель в бывшем штабе гестапо и тут же заговорил про мир с Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июля 2019, 06:09
"Уничтожить армию": Советник Зеленского взялся прогнозировать итоги наступл...
20 июля 2019, 02:54
Волчьи игры Польши и Литвы вокруг Сувалкского коридора
20 июля 2019, 06:09
"Кто-то хочет нас поссорить!": Кикабидзе увидел "третью силу", ме...
20 июля 2019, 02:54
Путин ответил на провокационный вопрос Стоуна о трансгендерах: "Слишком хорошо ж...
20 июля 2019, 02:54
Бежавший из России олигарх пожаловался, что ему не хватает на жизнь 12,5 тысяч доллар...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2019, 23:24
Голливудский актёр сделал неожиданное признание о России: "Я хочу, чтобы вы знали"
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского "Боинга"
17 июля 2019, 16:24
"Кто это сделал?". Премьер Малайзии задал главный вопрос обвиняющим Россию по делу крушения МН17
18 июля 2019, 02:09
"Вова, на дорогу смотри": Разболтавшегося о Путине Зеленского "вернули на землю"
18 июля 2019, 05:24
"Плакали и орали": Беженцы с Украины не сдержали эмоций, узнав о подарке Путина жителям Донбасса
13 июля 2019, 21:24
"Кровавая баня": Слова "бесноватой" грузинской журналистки об Абхазии опровергли заметкой столетней давности
16 июля 2019, 17:39
"Украина прекратит существование" - Жириновский обратился к Турчинову с вразумительной речью
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.