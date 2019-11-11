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Снова подставит Зеленского? Трамп решил обнародовать расшифровку второго разговора с главой Украины

11 ноября 2019, 09:09  •  60 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него был ещё один телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, о котором "никто не знает". Американский лидер пообещал во вторник обнародовать расшифровку этой беседы. Публикация первого разговора двух лидеров спровоцировала громкий скандал.
По словам президента США Дональда Трампа, он готов выложить расшифровку ещё одного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер отмечает, что эта беседа состоялась до того разговора, который уже был обнародован, и о ней "никто не знает".
Трамп отметил, что тем, кто ему сейчас грозит импичментом, было бы наверняка интересно содержание и первой беседы, поэтому он "не видит проблемы в этом".
Глава Белого дома добавил, что выложит расшифровку приблизительно во вторник, 12 ноября.
В июне между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Позднее он спровоцировал начало процедуры импичмента президенту США со стороны демократов.
Причиной послужило их заявление о давлении, которое американский лидер якобы оказывал на своего украинского коллегу. Демократы заявили, что Трамп требовал от Зеленского начать расследование против Джо Байдена. В результате президенту США пришлось опубликовать расшифровку телефонного разговора, которая подтвердила, что Трамп просил Зеленского "изучить" дело Байдена. В непростой ситуации оказался и украинский лидер, которому пришлось доказывать, что ни на какую сделку идти с американцами он не собирался.

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