Снова подставит Зеленского? Трамп решил обнародовать расшифровку второго разговора с главой Украины

По словам президента США Дональда Трампа, он готов выложить расшифровку ещё одного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер отмечает, что эта беседа состоялась до того разговора, который уже был обнародован, и о ней "никто не знает".

Трамп отметил, что тем, кто ему сейчас грозит импичментом, было бы наверняка интересно содержание и первой беседы, поэтому он "не видит проблемы в этом".

Глава Белого дома добавил, что выложит расшифровку приблизительно во вторник, 12 ноября.

В июне между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Позднее он спровоцировал начало процедуры импичмента президенту США со стороны демократов.

Причиной послужило их заявление о давлении, которое американский лидер якобы оказывал на своего украинского коллегу. Демократы заявили, что Трамп требовал от Зеленского начать расследование против Джо Байдена. В результате президенту США пришлось опубликовать расшифровку телефонного разговора, которая подтвердила, что Трамп просил Зеленского "изучить" дело Байдена. В непростой ситуации оказался и украинский лидер, которому пришлось доказывать, что ни на какую сделку идти с американцами он не собирался.