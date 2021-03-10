Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
Главная / Политика

Снова не смог говорить: Байдена застали врасплох в магазине

10 марта 2021, 18:50  •  241 • Политика
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Американскому главе не дали отвечать на вопросы помощники
Лидер американцев Джо Байден снова попал в странную ситуацию. Его помощники решили, что лучше знают, как должно выстраиваться общение президента США с простым народом и его представителями в виде корреспондентов. Байден собирался побеседовать с журналистами, однако был вынужден замолкнуть.
Инцидент произошел во время визита Байдена в хозяйственный магазин в Вашингтоне. Там главнокомандующий Америки в течение 10 минут осматривал торговую точку в компании ее владельцев. Как ожидалось, вокруг первого лица государства столпились журналисты. Представители прессы пытались пообщаться с Байденом и тот, на первый взгляд, был не против.
В частности, ему задали вопрос о кризисе на американо-мексиканской границе. Только президент открыл было рот, как его помощники бесцеремонно прервали своего главнокомандующего и разогнали корреспондентов. Странной историей из жизни американского президента поделилось издание Daily Mail.
Как отмечает Fox News, Байден вот уже 48 дней находится в кресле главы Америки. Однако за все это время он еще ни разу не участвовал в официальной пресс-конференции. Такая скрытность от журналистов является рекордной за последние сто лет. Все предшественники Байдена открыто общались с прессой спустя примерно месяц после инаугурации.
Отметим, американский президент уже не раз попадал в курьезные случаи. До этого он забыл имя главы Пентагона. Также Белый дом экстренно прерывал его выступление. В январе этого года большой резонанс вызвало видео, на котором Байден "проиграл бой" шариковой ручке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



241
Источник
Похожие новости
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предположениями
10 марта 2021, 10:35
"Хозяин приказал": Интригу Гордона разгадали в Донбассе. Вскрыты "звоночки" большой войны
10 марта 2021, 14:15
Конец Украине положит секретный фильм? Политолог сообщил о метаниях Зеленского перед "премьерой"
10 марта 2021, 05:05
"Ненадёжный партнёр": Эксперт объяснил, Зеленскому не стоит встречаться с Путиным по Донбассу
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2021, 05:05
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предп...
10 марта 2021, 10:35
"Хозяин приказал": Интригу Гордона разгадали в Донбассе. Вскрыты "звон...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2021, 04:50
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за украинских нацистов, — NYT
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться будут гробы и инвалиды
06 марта 2021, 02:05
"Зеленский получил "чёрную метку": На Украине уже готовятся "хоронить" президента
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Там все ждут"
06 марта 2021, 00:15
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
04 марта 2021, 10:40
Кедми - о распаде России: "Осталось четыре года"
04 марта 2021, 14:20
"Первые день-два они продержатся…": Названы сроки большой войны в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.