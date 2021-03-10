Снова не смог говорить: Байдена застали врасплох в магазине

Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Американскому главе не дали отвечать на вопросы помощники

Лидер американцев Джо Байден снова попал в странную ситуацию. Его помощники решили, что лучше знают, как должно выстраиваться общение президента США с простым народом и его представителями в виде корреспондентов. Байден собирался побеседовать с журналистами, однако был вынужден замолкнуть.



Инцидент произошел во время визита Байдена в хозяйственный магазин в Вашингтоне. Там главнокомандующий Америки в течение 10 минут осматривал торговую точку в компании ее владельцев. Как ожидалось, вокруг первого лица государства столпились журналисты. Представители прессы пытались пообщаться с Байденом и тот, на первый взгляд, был не против.

В частности, ему задали вопрос о кризисе на американо-мексиканской границе. Только президент открыл было рот, как его помощники бесцеремонно прервали своего главнокомандующего и разогнали корреспондентов. Странной историей из жизни американского президента поделилось издание Daily Mail.

Как отмечает Fox News, Байден вот уже 48 дней находится в кресле главы Америки. Однако за все это время он еще ни разу не участвовал в официальной пресс-конференции. Такая скрытность от журналистов является рекордной за последние сто лет. Все предшественники Байдена открыто общались с прессой спустя примерно месяц после инаугурации.

Отметим, американский президент уже не раз попадал в курьезные случаи. До этого он забыл имя главы Пентагона. Также Белый дом экстренно прерывал его выступление. В январе этого года большой резонанс вызвало видео, на котором Байден "проиграл бой" шариковой ручке.