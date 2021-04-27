Снова не смог: Байдена вопрос о Путине поставил в тупик. Новый поворот

Американского лидера Джо Байдена журналисты атаковали вопросами о будущей встрече с Владимиром Путиным. Впрочем, сам политик снова не смог развернуто ответить на вопросы.

Президент США Джо Байден вновь был вынужден уклоняться от навязчивых журналистов. Вопросы о будущих переговорах с президентом России поставили его в тупик. После вопрос о встрече с Путиным Байден, нацепив солнцезащитные очки, произнес: "Я обсужу это в другой день".

Кроме того, он не смог даже пояснить прессе, станет ли выдвигать некие условия для встречи с президентом России.

Байден отказался ответить на вопрос, будет ли выдвигать предварительные условия для встречи с Путиным — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) April 27, 2021

Стоит указать, что подобное игнорирование журналистов после вопросов о Путине, происходит не в первый раз. Так, в марте Байден вовсе развернулся и ушел от сотрудников СМИ, которые вопрошали о Путине.

Отметим, что в Москве по поводу предстоящей встречи двух лидеров указали, что идея воспринята позитивно, прорабатываются возможности для переговоров. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, пока подготовка к саммиту не началась. Ориентировочно, встреча глав государств может пройти этим летом.