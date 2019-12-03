Снова не хватило денег? Компенсацию советских вкладов отложили ещё на год

Речь идёт о документе под названием "О базовой стоимости необходимого социального набора", который затрагивает также вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. Закон уже опубликован на сайте правовой информации.

"Внести в статью 1 Федерального закона от 19 декабря 2016 года "О приостановлении действия ФЗ "О базовой стоимости необходимого социального набора" изменение, заменив цифры "2022" цифрами "2023", - говорится в документе.

Все сбережения граждан, размещённые до указанного периода на счетах Сбербанка, оцениваются в ценах 1991 года в 345,54 миллиарда рублей. В 2020 году для того, чтобы погасить все долговые обязательства, необходимо было 45,4 триллиона рублей. Как подсчитали в правительстве России, эта сумма ежегодно бы увеличивалась. Однако в бюджете 2020 - 2022 годов на эти цели предусмотрено только 5,5 миллиарда рублей ежегодно. При этом в 2022 году для этих целей понадобилось бы уже 49,11 триллиона рублей.

"Заморозка" на исполнение указанных долговых обязательств регулярно откладывается начиная с 2003 года. Последний раз выплаты были приостановлены до 1 января 2022 года.